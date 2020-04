Pablo García, fotógrafo, en Tiempo de Juego: "He hecho estos días fotos de entierros sin familiares"

Pablo García es fotógrafo. Entre otros, trabaja para el diario Marca y como todos los compañeros gráficos, estos días capta con el objetivo de su cámara de fotos imágenes que nos deja la lucha contra el coronavirus.

"He estado yendo por hospitales y residencias. Lo primero que hice fue un trabajo de entierros, porque sólo podían ir tres personas y me pidieron unas fotos del entierro. He hecho fotos de entierros sin familiares", contó.

"Esto hay que contarlo todo, dentro de cien años será historia que contar, como cuando España ganó el Mundial, hay que contarlo".

Entre tanta fotografía 'gris', hay imágenes que dan esperanzas. "El trabajo en una residencia me daba esperanza. Intento hacer también reportajes que den esperanza. Estuve 24 horas con gente del Summa, te das cuenta de lo que es esta gente".

"Al principio, me costaba más dormir, luego ya lo voy interiorizando, es lo mismo que me han dicho trabajadores de las UVI".