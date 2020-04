Pepe Rodríguez, en Tiempo de Juego: "No me imagino yendo a un restaurante viendo con miedo la mesa de al lado"

TVE está emitiendo desde el pasado lunes la octava edición de MasterChef, en la que está al frente Pepe Rodríguez, protagonista este sábado en Tiempo de Juego, donde charló con José Luis Corrochano y Gemma Santos. Confirmó que la grabación de la temporada "está finalizada al completo" y que "si la edición es muy buena es porque los concursantes son muy buenos, y este año son extraordinarios, lo hemos pasado de maravilla".

El confinamiento nos ha devuelto a las cocinas de nuestras casas: "Es como que todo el mundo ha descubierto que tiene cocina en casa. Habrá que hacer un estudio qué ha pasado con la harina y los bollos… supongo que los niños en casa tengan que ver. Seguro que muchos están disfrutando de esa experiencia y otros lo están descubriendo por primera vez", apuntó.

Su restaurante aguanta, y cree que pueda hacerlo durante toda la crisis. Sobre el 'desconfinamiento' de la hostelería, Pepe cree que "seguiremos si Dios quiere. Nadie tenemos la bola para saber cómo será el desconfinamiento, pero no me imagino yendo a un restaurante y que vengan a atenderme con mascarilla o mirar con miedo a la mesa de al lado".

Y como buen madridista, aprovecha para ver algunos partidos de su Real Madrid: "Hago mucho zapping y me engancho mucho viendo partidos repetidos del Real Madrid. Veo todas las finales de Champions, y hasta que no mete Ramos, no me voy. El último partido que fui a ver fue contra el Manchester City, la derrota en casa".