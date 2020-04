"No tenemos la certeza aún de si este virus nos genera inmunidad o no; los estudios científicos son largos"

Seguimos teniendo muchas dudas sobre el coronavirus. Por eso, este sábado, en Tiempo de Juego, charlamos con el epidemiólogo Luis Cereijo, en pleno desconcierto sobre los datos que se dan en nuestro país.

La primera falta de certezas viene por lo que sabemos por el COVID-19, includo su origen: "los estudios que salen sobre el COVID-19 hay que tomarlos con cautela, los estudios pueden durar incluso años, y este virus es muy nuevo. A priori, la mayoría de estudios afirman que su procedencia animal".

La segunda, por la falta de datos más concretos: "Parece que ha habido algún problema con el reporte de datos. Cuando nos den los datos finales, no creo que varíen mucho los datos. No importa tanto los datos individuales como los datos de tendencias".

La tercera, sobre la inmunidad: "Los virus tienen la capacidad de mutar. No tenemos la certeza todavía si este virus nos genera una inmunidad total o suaviza un segundo contagio, y es normal que no se sepa porque los estudios científicos son muy largos, no es una cuestión de falta de recursos, sino de tiempo para estudiarlo y obtener resultados robustos".

La cuarta, sobre si lo que pasa en otros países sirve para España: "Los datos no pueden extrapolarse de un país a otro porque en cada país hay unas variables determinadas que no nos permiten hacerlo. Incluso dentro de España no serían comparables determinadas ciudades o regiones".

Luis Cereijo confía en poder trabajar pronto con otros datos más concretos: "Los datos también son como son porque hay una presión clínica y asistencial. Si encima, los que investigamos, pedimos datos constantes, y necesitaríamos datos mucho más desagregados de las personas porque requeriría de un sobreesfuerzo al que no llegamos en estos momentos", finalizó.