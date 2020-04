Pierre Oriola, en Tiempo de Juego: "Bajarnos el sueldo era un gesto que se podía hacer, y lo hicimos"

Tiempo de Juego habló este domingo con el segundo capitán del Barça, Pierre Oriola. Está en su casa, trabajando como puede: "los vecinos nos respetamos, tenemos una zona comunitaria, que aprovecho si no hay otros vecinos".

Desde su confinamiento, recomienda la lectura 'Ikki Guy': "de autoayuda, habla de una isla de Japón donde la vida es más larga". Y reconoce que el estar encerrado le tiene trastocados los horarios: "Me cuesta mucho dormir, hasta las 3 ó 4 de la mañana. Me levanto algún día a las 11, pero 10-10.30h estoy arriba. El otro día llegué tarde a una reunión de equipo porque me levanté con la calma y pensé que era otra hora".

Recordando el anuncio por parte del Barça de bajar sueldos, Oriola explicó que "se hablaron demasiadas cosas. A nadie le gusta que le toquen -que no se me malinterprete-, la situación es límite, cobramos un dinero que muchísima gente no tiene, y hay que hacer un esfuerzo que para nosotros no es; lo es para la gente que no tiene para comer. Es un gesto que no nos cuesta hacer, lo hicimos y se arregló todo", sentenció.

Sobre la situación del baloncesto, él pone la salud por delante: "Tiene que premiar la salud. Soy el primero que quiero terminar, pero no hay que correr ni un riesgo. Seguramente se pierdan millones, pero la salud de los que me rodean es lo primero".