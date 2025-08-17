Sergio Llull, un adiós por todo lo alto con España

La Federación Española de Baloncesto (FEB) anunció este domingo que realizará un "merecido homenaje" a Sergio Llull, base del Real Madrid, que en mayo anunció su retirada del equipo nacional, antes del amistoso del próximo jueves entre el conjunto de Sergio Scariolo y Alemania en el Movistar Arena de Madrid.

El balear, 173 veces internacional con la selección española, será homenajeado en Madrid, en el pabellón en el que el Real Madrid disputa sus partidos como local, en uno de los últimos compromisos preparatorios de España antes del inicio del Eurobasket 2025, que se disputará del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia.

El amistoso enfrentará a las dos últimas campeonas del mundo, España en 2019 y cuatro años después Alemania, que en la actualidad es dirigida por el español Álex Mumbrú, excompañero de Llull en el Real Madrid.

"La trayectoria de Llull con la Selección no solo se ha forjado a través de su excepcional calidad como jugador. El de Mahón siempre ha hecho gala de un extraordinario carácter ganador y una energía en pista que contagiaba a todo el equipo. A lo que hay que sumar su liderazgo fuera de la pista, siendo uno de los grandes exponentes de los valores que son identidad de 'LaFamilia'", remarcó la FEB en su comunicado.

Con la selección española, Llull, "pieza fundamental en los recientes éxitos de la selección", ha sido campeón del mundo en 2019, doble campeón de Europa en 2009 y 2011, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los Juegos de Río 2016 y en el Eurobasket de 2013.