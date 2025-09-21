Sergio Busquets dirá adiós al fútbol al final de la presente temporada

Nuestro compañero Nacho García adelantó en la tarde de este domingo que al final de la presente temporada, el centrocampista español Sergio Busquets dirá adiós al fútbol.

Aunque la noticia todavía no es oficial, Nacho García ha podido saber que cuando termine esta temporada, en noviembre o diciembre, depende hasta donde llegue en playoffs el Inter Miami, Sergio Busquets va a colgar las botas ya está tomada la decisión.

No se sabe todavía que hará Busquets después de su retirada, aunque no es descartable que pueda volver a Barcelona.

Nacho García también señaló que Busquets tiene previsto que lo anuncie además con un vídeo, tal y como hizo cuando se despidió del Barça en 2023.