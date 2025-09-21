COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego

INFORMA NACHO GARCÍA

Sergio Busquets dirá adiós al fútbol al final de la presente temporada

El centrocampista español tiene la decisión tomada, y aunque no lo ha hecho oficial todavía, Busquets colgará las botas al final de temporada.

Sergio Busquets
00:00
Descargar

Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Nuestro compañero Nacho García adelantó en la tarde de este domingo que al final de la presente temporada, el centrocampista español Sergio Busquets dirá adiós al fútbol.

Aunque la noticia todavía no es oficial, Nacho García ha podido saber que cuando termine esta temporada, en noviembre o diciembre, depende hasta donde llegue en playoffs el Inter Miami, Sergio Busquets va a colgar las botas ya está tomada la decisión.

No se sabe todavía que hará Busquets después de su retirada, aunque no es descartable que pueda volver a Barcelona.

Nacho García también señaló que Busquets tiene previsto que lo anuncie además con un vídeo, tal y como hizo cuando se despidió del Barça en 2023.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking