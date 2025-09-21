INFORMA NACHO GARCÍA
Sergio Busquets dirá adiós al fútbol al final de la presente temporada
El centrocampista español tiene la decisión tomada, y aunque no lo ha hecho oficial todavía, Busquets colgará las botas al final de temporada.
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
Nuestro compañero Nacho García adelantó en la tarde de este domingo que al final de la presente temporada, el centrocampista español Sergio Busquets dirá adiós al fútbol.
Aunque la noticia todavía no es oficial, Nacho García ha podido saber que cuando termine esta temporada, en noviembre o diciembre, depende hasta donde llegue en playoffs el Inter Miami, Sergio Busquets va a colgar las botas ya está tomada la decisión.
No se sabe todavía que hará Busquets después de su retirada, aunque no es descartable que pueda volver a Barcelona.
Nacho García también señaló que Busquets tiene previsto que lo anuncie además con un vídeo, tal y como hizo cuando se despidió del Barça en 2023.
