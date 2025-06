Isaac Fouto aclara el cambio de norma con el doble toque de Julián Álvarez en el penalti ante el Real Madrid: "Fue una desgracia"

Ya ha acabado la temporada, a falta del Mundial de Clubes, pero continúan las polémicas vividas durante este año. Uno de los momentos que no se olvidarán será el penalti de Julián Álvarez que acabó suponiendo la eliminación del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League.

El delantero argentino metió su penalti en la tanda que decidía el pase a los cuartos de final, pero el árbitro acabó anulándolo después de que el VAR le avisara de un doble toque de la pelota a la hora de golpear. El Atlético de Madrid siempre se quejó porque decía que no había ninguna imagen clara donde se viera ese doble toque.

Cordon Press Julián Álvarez, durante el lanzamiento del polémico penalti.

Y la IFAB ha emitido hoy un comunicado sobre lo ocurrido: "Se trata de una situación poco habitual y, puesto que no está regulada directamente en la Regla 14, los árbitros han optado comprensiblemente por sancionar al lanzador por haber jugado el balón por segunda vez antes de que lo tocara otro jugador. Así, conceden un tiro libre indirecto al equipo rival o, en el caso de las tandas de penales, registran el lanzamiento como fallado. En cualquier caso, tampoco sería justo no sancionar este doble toque, puesto que la trayectoria alterada del balón puede dejar en desventaja al guardameta", señala la circular de la IFAB.

Esto hace que, si vuelve a ocurrir lo que pudimos ver en esa polémica tanda, el árbitro pedirá que el jugador repita el lanzamiento del penalti. De esta manera, Julián Álvarez podría haber vuelto a intentar batir a Courtois y el Atlético de Madrid no hubiera salido tan perjudicado.

EFE/OLÉ Julián Álvarez, en el momento del lanzamiento del polémico penalti.

la explicación de isaac fouto

Isaac Fouto quiso explicar qué ha hecho hoy la IFAB al explicar el penalti de Julián: "Esto no es un cambio de norma; es una aclaración. La regla 14 hablaba de ese doble toque y aquí lo que especifican ahora es si ese doble toque es de manera voluntaria o involuntaria porque pase lo que pase, debe ser sancionado. Pero no es lo mismo que se anule el penalti a que se mande a repetir. Pero que, si ocurre lo que pasó con Julián Álvarez, que es un doble toque porque se resbale o porque sea de manera involuntaria, que hay que, si el balón entra, volver a repetirlo. Si lo falla, no. Si lo falla, es penalizado. Yo también estaría indignadísimo, porque a mí me parece una desgracia. Lo que ocurrió en ese partido con ese penalti, eso es una desgracia futbolística. Yo ahí te doy la razón. Pero hay muchas injusticias que las denunciamos y que nunca cambian. Y que siempre decimos... Siempre nos quejamos, pero cuando acaba la temporada nunca se cambia"