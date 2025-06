Desvelan la reacción de los jugadores del Atlético al cambio de la norma del penalti de Julián Álvarez: "Están que trinan"

El penalti de Julián Álvarez en la tanda de octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid no solo supuso un punto de inflexión deportivo, sino que ahora, con la reciente aclaración de la IFAB, ha reabierto una herida que en el club rojiblanco sigue sin cicatrizar. Según informó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE, los jugadores y el cuerpo técnico están profundamente indignados con el organismo regulador del fútbol: "Están que trinan", aseguró el periodista.

La polémica jugada, invalidada por un doble toque tras un resbalón del delantero argentino, fue decisiva en la eliminación del Atlético. La IFAB, máximo organismo regulador de las reglas del juego, ha publicado una aclaración de la Regla 14 para las situaciones de doble contacto involuntario en los lanzamientos de penalti, admitiendo que el criterio utilizado en casos como el de Julián Álvarez puede haber sido erróneo o, al menos, mal interpretado.

Alamy Stock Photo Julián Álvarez del Atlético de Madrid celebra su gol durante el partido de fútbol La Liga EA Sports 2024/25 entre el Real Madrid CF y el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabeu

“El desamparo, la impotencia y la rabia que sintieron cuando se vieron apeados de la Champions por esa jugada —para ellos, y para muchos como yo, mal anulada— se multiplica ahora con el movimiento de la IFAB”, afirmó Antonio Ruiz.

El club no recurrirá

Pese al evidente malestar, en el Atlético de Madrid no contemplan ninguna acción oficial. Ni recursos, ni comunicados, ni quejas a la UEFA. Nada. En palabras de Ruiz, “el club está cabreado. No va a hacer nada, porque tampoco hizo nada ni quiso tomar una iniciativa de ir en contra de la UEFA”. Pero eso no significa que asuman la decisión sin levantar la voz internamente: “Hoy tampoco lo va a hacer, pero sí te digo que están cabreados”, subrayó el periodista en la antena de COPE.

La IFAB, en su nota explicativa publicada este lunes, reconoce que se trata de una “situación poco habitual” y distingue entre el toque voluntario y el doble contacto involuntario, como el que protagonizó Julián Álvarez al resbalar en el momento del lanzamiento. En esos casos, y a partir del 1 de julio de 2025, si el balón entra en portería, el penalti deberá repetirse, algo que no ocurrió aquella noche en el Santiago Bernabéu.

Alamy Stock Photo Julián Álvarez del Atlético de Madrid, visto pateando el penalti, fue posteriormente anulado durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid C.F. en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El cambio llega tarde para los intereses del conjunto colchonero, eliminado por el Real Madrid en una eliminatoria que bien pudo tener otro desenlace de haberse aplicado este criterio actualizado. La decisión ha sido interpretada por el vestuario y los aficionados rojiblancos como un acto de injusticia a posteriori.

Una herida abierta

“El club no va a hacer nada, pero sí hay un sentimiento de injusticia”, remarcó Antonio Ruiz. “Es una pena que se hayan caído de una competición en la que tenían puestas muchas ilusiones… de esa manera”.

La nueva aclaración de la IFAB no solo busca corregir lo ocurrido, sino evitar futuras polémicas. Tal como explica el propio organismo, la regla se aplicará desde el 1 de julio de 2025, aunque se permitirá su uso anticipado en competiciones que comiencen antes.

El caso de Julián Álvarez ha abierto un debate profundo sobre la interpretación del reglamento y la necesidad de adaptarlo a situaciones imprevistas. En el Atlético de Madrid, sin embargo, la sensación es amarga: la Champions ya no se puede recuperar, y la IFAB solo llega para confirmar lo que muchos intuían. "Ese penalti se tenía que haber repetido", dicen dentro del club. Pero ya es demasiado tarde.