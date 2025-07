El sentido homenaje a Diogo Jota y su hermano André en el primer partido del Liverpool tras su fallecimiento

El primer partido amistoso de pretemporada del Liverpool, ante el Preston North End en el estadio Deepdale, se convirtió en un emotivo homenaje al futbolista portugués Diogo Jota y su hermano André, fallecidos en un accidente de tráfico hace diez días.

La emoción inundó el regreso a los partidos del Liverpool, en un primer amistoso desde la pérdida de Diogo Jota, que estuvo presente en cada acto de Deepdale. El capitán del Preston, Ben Whiteman, mientras un cantante entonaba el 'You will never walk alone', depositó una corona de flores en uno de los fondos en memoria de los dos jóvenes futbolistas fallecidos. Allí estaba la adición visitante que agradeció el gesto y recordó la figura del portugués.

"Diogo Jota, para siempre nuestro número 20" rezaba una pancarta de un aficionado del Liverpool en una grada en la que se alzaron bufandas con el nombre de Jota y el dorsal, se acumularon banderas de Portugal, camisetas con el dorsal que retira el club en su honor y en la que se guardó un emotivo minuto de silencio cuando en los videomarcadores se proyectó la imagen de Diogo y André.

CORDONPRESS Ben Whiteman deposita en el césped una corona de flores en recuerdo de Diogo Jota y su hermano André

Los rostros de dolor de los titulares del Liverpool en el círculo central, con Mohamed Salah conmovido, y del banquillo, con el técnico Arne Slot a la cabeza y la presencia de capitanes que no iban a jugar, vestidos de calle, como Robertson y Virgil Van Dijk, marcaron el primero de los homenajes que se rendirá en un partido de los 'reds'. Los dos equipos lucieron brazaletes negros.

primer test, primera victoria del liverpool

En lo deportivo, el Liverpool se impuso 3-1 en su primer test, con Arne Slot alineando dos equipos distintos en cada parte, con los debuts de Giorgi Mamardashvili en portería en el primer acto y en el segundo de Jeremie Frimpong y Milos Kerkez.

El primer tanto del amistoso llegó tras un centro de Chiesa que no acertó a rematar Szoboszlai y lo aprovechó en el segundo palo para marcar a placer Conor Bradley. Antes, en el minuto 20, volvieron a proyectarse las imágenes de Diogo y André en los videomarcadores. La afición del Liverpool estuvo diez minutos seguidos entonando el cántico que compusieron para Diogo Jota y que siempre escuchó en las gradas de Anfield.

Ya en el segundo acto, a los 53 minutos, un grave error del central Storey en un pase atrás a su portero, dejó solo a Darwin Nuñez en el mano a mano con Iversen, al que superó con un recorte para marcar a placer y realizar las dos celebraciones que siempre hacía Diogo Jota en su memoria. El delantero uruguayo acabó sentado en el césped con las manos simulando una partida de videoconsola.

Gakpo repitió el gesto con los brazos en su celebración por Diogo, tras marcar de diestra el tercero, después de que Liam Lindsay hubiese recortado distancias marcando el tanto del Preston con un testarazo tras un saque de esquina.