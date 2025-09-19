LaLiga da a conocer los límites salariales en Primera y Segunda: El Real Madrid arrasa y el Sevilla toca fondo

LaLiga ha publicado este viernes los límites salariales para la temporada 2025/2026 de los equipos de Primera y Segunda División. Una clasificación económica que una vez más sigue encabezada por un Real Madrid que eleva su posibilidad de gasto hasta los 761 millones de euros. Le sigue en el ránking el Barcelona con 351 millones. Los azulgranas bajan desde los 463'6 del pasado invierno y se quedan a más de 400 millones de euros de su gran rival.

LaLiga Límite salarial equipos Primera División

Todo ello, debido a que no están computados los 100 kilos que iban a suponer los palcos VIP del Camp Nou. Tercero aparece el Atlético de Madrid con 327 kilos.

Límite salarial equipos Segunda División

Otros cuatro equipos superan los 100 millones de euros de posibilidad de gastos en sus plantillas. Son el Villarreal (173), la Real Sociedad (128), el Athletic (126) y el Betis (126). En el caso opuesto se encuentra un Sevilla en plena crisis económica que solo puede gastar 22 millones de euros y que está lejísimos del siguiente equipo, un Levante cuyo límite está en los 35'5 kilos.

El Getafe, el club que más problemas ha tenido para inscribir, se encuentra en 50'7 millones.

En Segunda el club con mejor límite salarial es el Leganés con 14'7 millones de euros y el que menos un Almería que sigue en problemas económicos y se mantiene en los 3'3 kilos. Con respecto al mes de enero, cuando se produjo la anterior actualización, el mayor crecimiento es el del Espanyol que ha pasado de los 7 millones a los 56 gracias, entre otras cosas, a la venta de Joan García.