Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con el Real Madrid- Espanyol

Vuelve LaLiga con la quinta jornada de la temporada 2025-26, que continuará este sábado 20 de septiembre con cinco partidos. El Girona recibirá al Levante en Montilivi para dar comienzo a la tarde de fútbol (14:00). Dos horas y cuarto más tarde, en el Santiago Bernabéu, iniciará un apasionante Real Madrid - Espanyol (16:15). A media tarde, dos partidos en juego, el Villarreal- Osasuna y el Alavés - Sevilla (18:30). Y el último partido del día va de la mano del Valencia y el Athletic (21:00). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 13:00 horas, en COPE .

girona - levante (14:00h)

El Girona y el Levante, que han sumado un punto de 12 posibles tras las primeras cuatro jornadas de LaLiga EA Sports, disputarán este sábado en Montilivi un duelo de urgencias que afrontan con el reto de lograr su primera victoria para salir de la zona de descenso.

Míchel tiene las bajas por lesión de Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín y Viktor Tsygankov. En la portería, Paulo Gazzaniga, muy señalado en las primeras jornadas, fue el mejor del equipo ante el Celta y debería mantenerse en el once, a pesar de la llegada en el último día del mercado del arquero Dominik Livakovic, que llegó cedido del Fenerbahce con la etiqueta de incorporación clave.

El entrenador del Levante ha preparado el partido con los veinticinco jugadores de la plantilla y el uruguayo Alan Matturro, recuperado de una lesión muscular desde la pretemporada, es la gran novedad en la convocatoria del equipo.

POSIBLES ALINEACIONES

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Asprilla, Ounahi, Portu; y Vanat.

Levante: Ryan; Toljan, Unai, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol o Arriaga, Olasa, Pablo Martínez, Romero, Carlos Álvarez y Etta.

real madrid - espanyol (16:15H)

El Real Madrid CF se enfrenta este sábado al RCD Espanyol (16.15 horas) en la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, un duelo en el que los blancos defienden liderato y pleno inmerso en semanas saturadas de partidos, por lo que se avecinan más rotaciones, mientras Kylian Mbappé quiere seguir de dulce ante un conjunto 'perico' que ha comenzado el curso sólido y también invicto para soñar con asaltar el Santiago Bernabéu casi 30 años después.

el líder de Liga no debe relajarse ante un Espanyol también invicto en lo que va de curso -por primera vez desde el curso 2013-14-, con tres victorias -la última frente al RCD Mallorca (3-2) con un hombre menos toda la segunda parte- y un empate, para marchar en la tercera plaza de la clasificación. Los de Manolo González han demostrado fiabilidad y consistencia y quieren hacer lo propio en una plaza nada fácil para ellos históricamente.

POSIBLES ALINEACIONES

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Ceballos; Brahim, Mbappé y Vinícius.

RCD ESPANYOL: Dmitrovic; EL Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Lozano; Dolan, Kike García y Puado.

villarreal - osasuna (18:30H)

El Villarreal y el Osasuna pelean este sábado en La Cerámica por tres puntos que les permitan ascender a la zona alta de la clasificación, aunque cada uno lo hace con su propia mochila, los locales tras haber perdido sus dos últimos encuentros y los visitantes después de caer en sus dos duelos como visitantes.

Se espera que Marcelino García Toral introduzca novedades en el once que le permitan refrescar el equipo y minimizar el desgaste aunque en principio en la portería se mantendrá Luiz Júnior pese al grosero error que cometió en Londres y que propició la derrota de su equipo.

En el caso del Osasuna pone sus esfuerzos en estrenar su casillero de puntos lejos de Pamplona. La salida al Bernabéu sirvió para iniciar el campeonato en una cancha siempre complicada en la que se fueron de vacío en un partido marcado por la expulsión de Abel Bretones. La buena disposición defensiva a punto estuvo de secar a los blancos.

POSIBLES ALINEACIONES

Villarreal: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Rafa, Marín, Renato Veiga Alfonso Pedraza; Dani Parejo Thomas Partey, Buchanan, Alberto Moleiro; Nicolás Pepe y George Mikataudze.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Iker Muñoz, Torró, Moncayola: Budimir, Víctor Muñoz.

alavés - sevilla (18:30H)

El Deportivo Alavés, que ha comenzado a buen ritmo en LaLiga EA Sports, recibe este sábado a un Sevilla que no acaba de arrancar y que llega a la quinta jornada con tres puntos menos que los vascos, pero con buenas sensaciones lejos de su estadio.

Los albiazules se presentan en este duelo cargados de moral tras la última victoria en San Mamés (0-1) que les colocan en la zona media de una clasificación recién formada pero que ofrece a la afición albiazul otro punto de vista.

Por su parte, el Sevilla viaja a Vitoria con el firme propósito de mantener sus buenas prestaciones como visitante en este inicio del torneo, que lo empezó en Bilbao, donde a pesar de la derrota (3-2) el equipo del argentino Matías Almeyda dio, sobre todo en la segunda mitad, una grata impresión.

POSIBLES ALINEACIONES

Alavés: Alavés: Sivera; Otto, Tenaglia, Garcés, Diarra; Blanco, Ibáñez; Vicente, Aleñá, Guridi; y Toni Martínez.

Sevilla: Nyland; Juanlu, Nianzou, Azpilicueta, Suazo; Agoumé, Gudejj , Batista Mendy; Alfon, Isaac Romero y Rubén Vargas.

valencia - athletic (21:00H)

El Valencia quiere olvidar la mala imagen mostrada en la goleada sufrida ante el Barcelona en el Johan Cruyff (6-0) y hacerlo a costa de un Athletic Club que visita este sábado el estadio de Mestalla tocado tras haber encadenado dos derrotas a lo largo de la última semana.

El equipo de Carlos Corberán, que solo ha puntuado como local hasta ahora, se mide a uno de los aspirantes a las plazas europeas de la liga, los puestos en los que quiere estar, por lo que más allá del momento puntual de ambos equipos el duelo medirá las opciones del Valencia de dar ese paso.

En el caso del Athletic dos derrotas seguidas en el plazo de tres días han frenado su espectacular inicio de curso, con tres victorias en los tres primeros partidos ligueros. La primera de ellas descabalgó al Athletic del puesto de colíder en la tabla en el que se había instalado, pero dolió aún más en Bilbao la del Arsenal porque suponía arrancar mal una Liga de Campeones a la que el conjunto vasco ha regresado tras once años ausente.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Diakhaby, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Santamaría o Pepelu, Diego López; Danjuma y Hugo Duro.

Athletic: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Iñaki Williams, Unai Gómez, Robert Navarro; y Maroan.