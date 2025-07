La reflexión de Juanma Castaño tras el fallecimiento de Diogo Jota y Borja Gómez: "Debemos ser conscientes y prudentes"

El jueves amanecía con la triste noticia del fallecimiento de Diogo Jota, jugador del Liverpool, y su hermano André Silva en un accidente de tráfico en Zamora. Y a las pocas horas, desde 'La VERDAD' informaba de la muerte de Borja Gómez, un joven piloto de motos murciano.

DIOGO JOTA VIAJABA EN COCHE HASTA SANTANDER

Tanto Jota como su hermano, según confirmaron fuentes de la Guardia Civil a COPE, viajaban en coche por la A52 y sufrieron un grave accidente de tráfico tras un posible reventó de uno de los neumáticos, lo que provocó la salida del vehículo de la vía y el posterior incendio.

El suceso ha causado una gran consternación en el mundo del fútbol y desde Portugal, concretamente desde el diario 'A Bola', explicaron los motivos por los que Diogo Jota y su hermano viajaban por carretera.

El jugador del Liverpool no podía viajar en avión porque se había sometido recientemente a una cirugía de pulmón y, por ello, optaron por el coche para llegar hasta Santander, donde cogerían un ferry con destino Portsmouth, donde en unos días iba a comenzar la pretemporada con el conjunto 'red'.

BORJA GÓMEZ FALLECE EN UNA PRUEBA DE MOTOCICLISMO EN FRANCIA

El joven piloto de motos sufrió un accidente en el circuito de Magny-Cours durante una prueba del Campeonato de Europa de Stock. La noticia adelantada por 'La VERDAD' ha conmocionado este jueves al mundo del deporte de la Región de Murcia y López Miras, presidente de la comunidad, expresó sus condolencias a la familia de Borja Gómez.

"Conmocionado por el fallecimiento de Borja Gómez. Tenía un gran futuro profesional y mucha vida por delante. Todo mi cariño y cercanía a sus familiares, amigos y vecinos de San Javier. Descanse en paz", escribía López Miras en sus redes sociales.

Borja ganó el campeonato de España SSP 600 2021, fue subcampeón de SBK 2024 y era tercer piloto de Honda para el Campeonato del Mundo de SBK.

LA REFLEXIÓN DE JUANMA CASTAÑO

Juanma Castaño empezó El Partidazo de COPE de este jueves contando los fallecimientos de Diogo Jota y Borja Gómez y el director del programa quiso realizar una reflexión.

"Contemos lo que contemos, este jueves 3 de julio debe servir para que tengamos presente la suerte que es seguir un día más aquí y debemos ser conscientes de lo rápido que nos podemos ir", empezó diciendo Juanma Castaño.

Y agregaba: "Debemos ser conscientes y ahora más porque todos vamos a viajar, a coger el coche y debemos tener toda la prudencia del mundo".

Para finalizar, Juanma reconocía que ha visitado los perfiles en redes sociales tanto de Diogo Jota como de Borja Gómez y señalaba: "Me he dado cuenta de que los dos estaban haciendo una vida normal hasta ayer y hoy ya no están. Descansen En Paz".

