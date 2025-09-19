Brais Méndez explota tras una nueva derrota de la Real Sociedad: "Compitiendo así no nos da"

Brais Méndez ha sido uno de los protagonistas del partido entre la Real Sociedad y el Betis y ha atendido a los micrófonos de DAZN para valorar la situación del equipo.

El centrocampista de la Real Sociedad se ha mostrado muy autocrítico con la actuación del conjunto donostiarra. Brais Méndez ha señalado la falta de intensidad como uno de los principales problemas: "No podemos entrar así a los partidos, tanto en la primera parte como en la segunda, se nos adelantan en los primeros 5 o 10 minutos".

En sus declaraciones a DAZN, el jugador ha insistido en que, si entras mal al partido, "lo pagas y luego es muy complicado remontar".

"Compitiendo así no nos da, tenemos que subir dos marchitas, tanto con balón como sin balón". Brais Méndez

El futbolista de la Real Sociedad considera que la mala racha del equipo es por un "cúmulo de cosas" que han hablado durante la semana. Brais Méndez ha sido muy claro al respecto en DAZN: "Compitiendo así no nos da, tenemos que subir dos marchitas, tanto con balón como sin balón". El centrocampista cree que el equipo lo ha hecho por fases, "pero no sirve solo por fases, hay que hacerlo durante los 90 minutos o no te da".

Un gol que no sirve de consuelo

A pesar de haber marcado un gol, Brais Méndez no le da importancia a su actuación individual y antepone el colectivo. "Quiero ganar ya, no me vale de nada el marcar, el poder aportar eso al equipo si no sirve para ganar", ha afirmado con rotundidad. El jugador ha expresado el sentir del vestuario: "Lo que todos queremos es ganar y esperemos que el miércoles sea la primera".

"Quiero ganar ya, no me vale de nada el marcar". Brais Méndez

EFE Brais Méndez celebra el 1-1 de la Real Sociedad contra el Betis.

La polémica arbitral con el VAR

Brais Méndez también ha tenido tiempo para hablar sobre la polémica arbitral del encuentro. El centrocampista ha explicado la jugada en la que el árbitro le saca la amarilla a un jugador equivocado. "La primera falta es de Nathan, le saca la amarilla a Rabat, supuestamente el VAR también tiene que entrar en eso para decirle si se ha equivocado", ha comentado. El jugador lamenta que no se corrigiera el error, ya que "el partido hubiera cambiado con uno menos".