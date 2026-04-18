El Zaragoza se juega la vida, va perdiendo con el Ceuta y su entrenador explota: Triple cambio en el 42'

El Real Zaragoza se jugaba la vida este sábado ante el Ceuta en la 36ª jornada en Segunda. Los maños ocupan posiciones de descenso desde hace bastante tiempo y no consiguen salir de ellas. Se trataba de un partido clave, en casa y ante un rival con poco ya en juego esta temporada. La tensión era patente en el Modular y así ha quedado claro con una decisión nada común del técnico maño.

Corría el minuto 42 de partido y el Ceuta ganaba 0-1, gracias a un tanto de Konrad, la gente se impacientaba y al Real Zaragoza no le salían las cosas. La decisión de su técnico, David Navarro, ha sido fulminante. Un triple cambio: Ha quitado al lateral derecho (Martín Agirregabiria), al mediocentro (Keidi Bare) y al extremo izquierdo (Hugo Pinilla), para dar entrada a Kenan Kodro, Juan Sebastián Serrano y Mawuli.

Una decisión que ha sorprendido mucho a la afición en el estadio y en las redes sociales. No es habitual que se hagan cambios a tan pocos minutos del descanso, y menos aún que se mueva ficha retirando a tres futbolistas a la vez. Con ello David Navarro, ha dejado señalada la actitud de sus jugadores en un partido en el que se jugaban la vida.