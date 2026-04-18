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En el minuto 42

El Zaragoza se juega la vida, va perdiendo con el Ceuta y su entrenador explota: Triple cambio en el 42'

El Zaragoza perdía por 0-1 con el Ceuta y David Navarro ha decidido cambiar a tres futbolistas en el minuto 42 sin esperarse siquiera al descanso.

Triple cambio de David Navarro en la primera mitad del Zaragoza-Ceuta.

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Triple cambio de David Navarro en la primera mitad del Zaragoza-Ceuta.

Redacción Deportes

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El Real Zaragoza se jugaba la vida este sábado ante el Ceuta en la 36ª jornada en Segunda. Los maños ocupan posiciones de descenso desde hace bastante tiempo y no consiguen salir de ellas. Se trataba de un partido clave, en casa y ante un rival con poco ya en juego esta temporada. La tensión era patente en el Modular y así ha quedado claro con una decisión nada común del técnico maño.

Corría el minuto 42 de partido y el Ceuta ganaba 0-1, gracias a un tanto de Konrad, la gente se impacientaba y al Real Zaragoza no le salían las cosas. La decisión de su técnico, David Navarro, ha sido fulminante. Un triple cambio: Ha quitado al lateral derecho (Martín Agirregabiria), al mediocentro (Keidi Bare) y al extremo izquierdo (Hugo Pinilla), para dar entrada a Kenan Kodro, Juan Sebastián Serrano y Mawuli.

Una decisión que ha sorprendido mucho a la afición en el estadio y en las redes sociales. No es habitual que se hagan cambios a tan pocos minutos del descanso, y menos aún que se mueva ficha retirando a tres futbolistas a la vez. Con ello David Navarro, ha dejado señalada la actitud de sus jugadores en un partido en el que se jugaban la vida.

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