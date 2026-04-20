Saúl vuelve a jugar con el Flamengo y revela un drama familiar: "Mi hijo está en la UCI"

El futbolista español Saúl ha vuelto a los terrenos de juego con el Flamengo en la victoria de su equipo por 2-0 sobre el Bahia en el estadio de Maracanã. Tras el partido, el centrocampista, que no había jugado esta temporada por una lesión en el talón izquierdo en enero, ha revelado el drama familiar que vive: su hijo se encuentra en la UCI.

En declaraciones posteriores al encuentro, Saúl compartió su alegría por regresar, aunque admitió la dificultad del momento personal que atraviesa. "No está siendo fácil para mí, porque mi hijo mediano está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos tres días y hoy tuve que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo", destacó el jugador, quien se mostró contento por la visita de su hija mayor, sin especificar la dolencia del hijo hospitalizado.

Horas después del encuentro, el exjugador del Atlético de Madrid o Sevilla entre otros, compartió una imagen en redes sociales desde el hospital con el siguiente mensaje: "Ya estoy aquí de nuevo, muchas gracias por los mensajes".