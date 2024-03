La Salernitana exige 20 millones de euros a su estrella por negarse a jugar

Boulaye Dia llegó a la Salernitana en la temporada 2022-23 traspasado desde el Villarreal a cambio de entorno a 12 millones de euros, misma cantidad por la llegó al conjunto español en las 2021-22. Después de un año cedido y este último, en propiedad del equipo italiano parece que la relación del delantero senegalés con el club se ha roto.

Fabio Liveran, entrenador de la Salernitana, consideró oportuno que Boulaye Dia entrase al terreno de juego, después de empezar en el banquillo. Según palabras del técnico en el post partido para DAZN, el delantero "no quiso entrar en el campo al final. Hizo una elección que tendremos en cuenta a partir de hoy. Creo que su elección es definitiva y el problema no es para mí, sino para sus compañeros. No creo que sea exacto decir que ya está fuera de la plantilla, pero es alguien con quien no puedo contar".

La Salternitana ha tomado la decisión de demandar al jugador y pedirle una indemnización multimillonaria por su comportamiento. El equipo italiano le exige hasta 20 millones de euros, debido a que es una cantidad cercana a lo que les ha costado el delantero. Todo se decidirá ahora en los juzgados, pero de momento, el conjunto dirigido por Fabio Liveran le ha impuesto un castigo del 50% de su salario bruto mensual.