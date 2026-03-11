Rodri, denunciado por sus vecinos por sobrevolar sus ventanas con un dron: "Vivo con mi pareja en un piso alto..."

El futbolista del Manchester City, Rodri, ha generado un conflicto con sus vecinos, quienes lo han denunciado a la policía por, presuntamente, volar un dron por fuera de las ventanas de sus apartamentos, según ha publicado durante los últimos días el diario británico The Sun. Los inquilinos de un rascacielos en el centro de la ciudad, contiguo al ático del jugador, se han mostrado enfadados por lo que consideran una invasión de su privacidad.

Los residentes alegan que la afición del futbolista por los drones ha vulnerado su intimidad, haciéndoles temer que pudiera ver el interior de sus viviendas. "Mi mujer está muy nerviosa por esto. Uno de los beneficios de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora estamos siendo acosados por Rodri y su dron", ha declarado al diario The Sun uno de los afectados, quien vive con su pareja en un piso alto.

Intervención policial

La policía ha confirmado que planea hablar con la estrella española, de 29 años, para asegurarse de que conoce la legislación vigente. Varios residentes del edificio en Salford (Gran Manchester) no solo han pedido al conserje que hable con el personal que gestiona el bloque donde vive Rodri, sino que también han contactado a las autoridades por la posible infracción de las normas sobre dónde pueden volar los drones y qué se les permite grabar.

Otro vecino, conductor de camiones, relató que una noche, mientras veía la televisión con su novia en el piso 34, vio una luz verde parpadeante fuera de su ventana. "Lo hemos visto volar por fuera de nuestra ventana y luego volver a la terraza del ático de Rodri", afirmó. "Tiene todo el dinero del mundo y se pasa el tiempo volando su dron hacia las ventanas de la gente", añadió, confirmando que su novia llamó al 101 para denunciar la molestia.

Quejas y normativa

Las quejas también han circulado por el grupo de WhatsApp del edificio, donde un residente señaló que la actividad podría contravenir las leyes de voyeurismo y acoso. Algunos vecinos incluso han compartido imágenes que parecen mostrar a Rodri en su balcón, con el controlador del dron en la mano y mirando hacia arriba.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) del Reino Unido estipula que los pilotos de drones deben respetar la privacidad y no causar molestias. Además, es obligatorio superar un examen teórico y registrarse en la CAA antes de poder volar la mayoría de estos aparatos.

La policía de Gran Mánchester ha emitido un breve comunicado: "Hemos recibido una denuncia y los agentes están realizando las averiguaciones pertinentes". Por su parte, el Manchester City fue contactado para hacer comentarios, pero no se ha recibido respuesta.