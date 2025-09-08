El Eibar gana y no permite al Andorra seguir invicto

Un Eibar práctico y sin florituras logró este lunes en Ipurúa los tres puntos y acabó con la condición de invicto del Andorra, que cometió numerosos errores defensivos (2-0).

La primera oportunidad, en el minuto 3, ya fue para el Eibar con una buena jugada de Buta, que puso el balón en la cabeza de Magunazelaia, pero su remate lo detuvo el portero visitante. Olabarrieta, con un potente disparo, probó a Magunagoitia en el minuto 16, pero el guardameta armero, muy atento, paró el balón sin problemas en el primer acercamiento de los del Principado.

Una pérdida de balón propició en el minuto 20 la segunda ocasión armera, con un disparo desde la frontal del área de Guruzeta que salió alto. En el minuto 26, un penalti por un derribo de Antal a Magunazelaia lo lanzó Corpas, pero Ratti adivinó su intención y detuvo el esférico tirándose muy bien al poste derecho.

El dominio del Eibar se intensificó con el paso de los minutos, pero Lautaro estuvo a punto de adelantar al Andorra tras un mano a mano con Magunagoitia en el que el portero detuvo su disparo a bocajarro.

La segunda mitad comenzó con muchos errores e imprecisiones por parte de ambos conjuntos. Corpas lo intentó en el minuto 48 con un fenomenal recorte, pero la jugada la abortó la defensa andorrana. La presión armera dio por fin sus frutos en el minuto 54 con un gol de Cubero, que aprovechó un rechace de Ratti tras un disparo de Alkain dentro del área.

Tras el 1-0, el Andorra bajó su rendimiento y se fue poco a poco viendo a merced de un Eibar que quería sentenciar por la vía rápida. Aún así, el Andorra trató de reaccionar para equilibrar el partido y pudo hacerlo con un disparo potente de Minsu que detuvo Magunagoitia, muy atento otra vez, y dos minutos más tarde Olabarrieta volvió a probar al portero armero con un disparo bien colocado pero flojo.

En el minuto 79, Javi Martínez, desde la frontal del área, tras aprovechar un error defensivo, marcó el segundo gol del Eibar. El Andorra intentó acortar distancia para volver a meterse en el partido, pero el Eibar no le dio opción y defendió un triunfo que le catapulta a la zona noble de la tabla, donde se mantiene el Andorra a pesar de la derrota.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - Eibar: Magunagoitia, Cubero, Arambarri, Marco Moreno, Buta, Sergio Álvarez, Aleix Garrido (Álvaro Rodríguez, m. 75), Corpas (Toni Villa, m. 87), Magunazelaia (Javi Martínez, m. 75), Alkain (Bautista, m. 55) y Guruzeta (Olaetxea, m. 75).

0 - Andorra: Ratti, Petxarromán, Gael Alonso (Alex Calvo, m.60), Antal (Bombardó, m.55), Imanol, Marc Domenech (Álvaro Martín, m.80), Molina, Villahermosa, Olabarrieta, Lautaro (Manu Nieto, m.55) y Minsu (Uzkudun, m. 80).

Goles: 1-0, m.54: Cubero. 2-0, m.79: Javi Martínez.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana, del Comité Andaluz. Amonestó a Gael Alonso, Corpas, Aleix Garrido, Lautaro, Antal, Álvaro Martín y Buta.

Incidencias: partido de la cuarta jornada de Segunda División disputado en el estadio de Ipurúa ante 4.693 espectadores.