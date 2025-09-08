Llamada del presidente de la Diputación de Pontevedra a mantener la calma al paso de La Vuelta: "Todos lo tenemos claro menos los de siempre"

La Vuelta Ciclista a España se reanuda este martes 9 de septiembre con la etapa 16 que transcurre entre Poio y Mos. La salida tendrá lugar en Combarro y las Rías Baixas serán las protagonistas del recorrido.

Dados los incidentes que han tenido lugar en los últimos días, relacionados con la presencia de numerosos manifestantes pro palestinos al paso de la carrera por varios puntos de España, el presidente de la Diputación de Pontevedra ha hecho un llamamiento a la calma para que el protagonismo sea "para la carrera, los ciclistas, Galicia y las Rías Baixas".

Luis López 'Lugués' ha publicado este lunes, en la previa de esa 16ª etapa, un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales en las que hace una reflexión sobre las manifestaciones que han copado protagonismo en los últimos días al albor de La Vuelta.

El presidente comienza su mensaje con una serie de consignas: "¿Libertad de expresión? Sí. ¿Arriesgar la seguridad de los ciclistas? No. ¿Derecho a manifestación? Sí. ¿Derecho al boicot?Nunca. Simple, ¿no?"

"Yo creo que la gran mayoría esto lo tenemos claro menos los de los radicalismos de siempre", afirmó, antes de hacer el llamamiento a la calma.

EFE/ Juan González Protestas pro Palestina en la Vuelta a España, a su paso por Asturias

Luis López 'Lugués' se refirió a la terrible situación a la que se enfrentan los gazatíes: "¿Cómo no entender la preocupación ante el drama de Gaza? Pero también me pregunto: ¿cómo no percatarse de que lo que hoy es Gaza, ayer era otro problema y mañana será cualquier otro porque lo que importa en realidad es agitar siempre una pancarta?", se preguntó con alusión directa a la motivación de los manifestantes a pronunciarse en un evento como es La Vuelta.

Quiso que su mensaje llegase no solo a los ciuadadanos, sino al resto de políticos, con 'recado' incluído a la oposición: "Pido que todos los partidos, principalmente al Bloque, empleen su voz para manifestarse a favor de la seguridad de la carrera para evitar las imágenes de los últimos días". Y les invitó a preguntarse por qué "apoyaron en marzo la carrera en la que participaba un equipo israelí que ahora piden vetar, ¿por qué no impidieron entonces su retirada?", en referencia la carrera ciclista del Gran Camino. "La doble moral de siempre: para ellos sí, para Galicia, no", finalizó.