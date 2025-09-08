Nico Williams, lesionado, se perderá el debut del Athletic en Champions

El jugador del Athletic Club Nico Williams sufre una lesión muscular "moderada en la musculatura aductora izquierda", según han revelado las pruebas médicas a las que ha sido sometido el extremo internacional a su llegada a Bilbao.

El delantero, que se produjo la lesión en la primera parte del partido que enfrentó a España y Turquía ayer domingo en Konya, se encuentra "pendiente de evolución" y está en seria duda su disponibilidad para el partido liguero del próximo sábado en San Mamés frente al Deportivo Alavés.

Un contratiempo físico que llega además para Nico a una semana del estreno del Athletic en la Liga de Campeones con la visita a 'La Catedral' del Arsenal el martes 16.

De cara al sábado, además de la duda del pequeño de los Williams, Ernesto Valverde está pendiente del estado físico de Iñigo Ruiz de Galarreta e Iñigo Lekue, ambos en proceso de recuperación de sendas lesiones musculares.

Valverde, que cumplirá frente al Alavés el primero de los cuatro partidos de sanción con los que fue castigado tras su expulsión en La Cartuja y verá el partido desde la grada, cuenta con la baja segura del portero suplente Alex Padilla, expulsado también contra el Betis.