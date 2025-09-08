Maldini señala a la "única" selección que puede hacerle frente a España: "Lo vimos en la Nations League"

España se desató en Konya y consiguió la segunda victoria en los partidos de clasificación para el Mundial de 2026. Merino, Pedri y Ferran Torres fueron los goleadores, en una noche en la que el equipo de Luis de la Fuente brilló como nunca.

Seis puntos que colocan a ´La Roja´ como líder del grupo E en la clasificación del Mundial del 2026, recordar que tan solo el primer clasificado accede directamente al torneo que se disputará en tres países distintos, Estados Unidos, México y Canadá.

EFE Los jugadores de España celebran el gol de Pedri

El próximo parón de selecciones será en el mes de octubre. España jugará sus dos partidos como local, el 11 de octubre contra Georgia en el Martinez Valero y el 14 de octubre frente a Bulgaria en el José Zorrilla.

MALDINI HABLA DE LOS NOMBRE PROPIOS DE LA SELECCIÓN

A los 5 minutos de partido, Pedri abrió la lata con un gran disparó desde fuera del área y a partir de ahí fue un no parar. Maldini cataloga el partido del centrocampista del FC Barcelona como "una exhibición". Gran partido de Mikel Merino, tres goles para un jugador que no es delantero.

EFE Pedri celebra el gol de España ante Turquía

El comentarista de Tiempo de Juego también destaca el papel de Mikel Oyarzabal y de Zubimendi. De Lamine Yamal explica que "tuvo algún error en los últimos metros, pero hizo un gran partido". Una suma de grandes actuaciones que llevan a Maldini a decir que "es difícil jugar mejor al fútbol, fue un partido casi, casi perfecto".

LOS POSIBLES RIVALES DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL

Sobre el resto de hipotéticos rivales de España en el camino por la segunda estrella en el Mundial de Estados Unidos, Maldini comenta: "La única selección que puede tener el control total y que es difícil que le quiten el control del juego es a España".

Pero el equipo de Luis de la Fuente tiene un único rival para el comentarista de Tiempo de Juego: "Portugal es la única selección comparable, ganó muy cómodo en Armenia y ya lo vimos en la final de la Nations League que puede quitarle a España el control del juego".

