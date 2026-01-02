La Premier comienza el 2026 con el despido de un entrenador y con los pinchazos del City y del Liverpool

El italiano Enzo Maresca ha dejado de ser entrenador del Chelsea inglés tras un acuerdo al que han llegado ambas partes, según ha informado el club londinense este jueves.

Con el mensaje "el Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca se han separado" indica la entidad 'blue' la salida del técnico, que llegó al banquillo en junio de 2024 y que tenía contrato hasta junio de 2029.

En esta etapa, el exjugador de equipos como Sevilla o Málaga, y extécnico de Parma y Leicester, llevó al Chelsea a conseguir la Liga Conferencia 2024/24 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

Esta campaña, en cambio, el conjunto londinense llevaba en los últimos meses un camino lleno de dudas y los rumores de un descontento de Maresca con el propio club eran constantes.

EFE Enzo Maresca, en el Mundial de Clubes

Antes de esta decisión había ganado tan solo un encuentro de los últimos siete de la Premier, aunque en la Copa de la Liga está en semifinales y en la Copa en la tercera ronda, mientras que en la Liga de Campeones es decimotercero tras seis jornadas, a dos puntos de los puestos que dan acceso directo a los octavos.

En el torneo de la regularidad es quinto, a 15 puntos del líder Arsenal. En total, el italiano ha dirigido al Chelsea 92 encuentros entre todas las competiciones, con 55 triunfos.

pinchazos de city y liverpool

El Manchester City no respondió ni colectiva ni individualmente a la altura esperada en su visita al Sunderland, reducido a un empate después de seis victorias consecutivas en la liga inglesa, en la que se quedó a cuatro puntos del liderato del Arsenal al final de la primera vuelta (0-0).

Una sola ocasión tuvo Erling Haaland, apenas apareció Cherki, demasiado gris como todo su equipo, al que no le alcanzó la ofensiva final contra el repliegue conmovedor del Sunderland, en el día del regreso a la competición de Rodri en la segunda parte, mes y medio después, tras la lesión de Nico González.

El dominio y las ocasiones no sirvieron para que el Liverpool iniciara el 2026 con una nueva victoria y este jueves no pasó del empate en Anfield contra el Leeds (0-0), que enredó a los reds y les privó de dos puntos necesarios para prolongar su escalada en la clasificación de la Premier inglesa.

Fue un premio estupendo para el conjunto de Daniel Farke, que, empate a empate, esquivo con la derrota, se acomoda en la tabla y se asienta en la permanencia, su principal objetivo. Son ya seis partidos sin perder de los 'Peacocks', cuatro de ellos igualadas: siete por encima del descenso. Más diferencia separa ahora al equipo de Arne Slot de la cima. Doce del Arsenal, líder solvente de la competición.