El requisito de Juanma Castaño para disfrutar durante la rivalidad Sinner - Alcaraz: "Si les acompaña..."

Carlos Alcaraz cerró la gira de verano por los Estados Unidos a lo grande: conquistando su segundo US Open tras ganar en cuatro sets a Jannik Sinner. En lo que a la final contra el italiano se refiere, fue un duelo en el que el tenista murciano arrancó con puño de hierro un primer set que ganó 2-6. En el segundo set, el italiano se rehízo e igualó la contienda con un 6-3. A continuación en el tercer set, Alcaraz recuperó la versión del primero y se llevó la tercera manga por 1-6. Y ya en el cuarto y definitivo set, Carlos aguantó las envestidas de Sinner y cerró el partido (6-4) con un gran saque directo.

EFE Carlos Alcaraz levanta el brazo derecho celebrando un punto en la final del US Open.

una rivalidad que va para largo

En solo esta temporada, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han acaparado tres de las cuatro finales de los Grand Slam. El primero en golpear fue el del Palmar en Roland Garros en una final donde se vio contra las cuerdas y en la que fue capaz de darle la vuelta la situación en la Philippe Chatrier. Dos meses más tarde y en Wimbledon, el transalpino recuperó su mejor nivel para llevarse la "Copa Desafío". Y en este periodo de verano, Alcaraz se vengó de su rival llevándose primero el torneo de Cincinnati y luego el US Open.

EFE Carlos Alcaraz y Jannick Sinner se saludan antes del inicio de la final

el deseo de juanma

Una vez finalizada la final, Juanma Castaño dejó la clave que puede marcar la rivalidad Alcaraz - Sinner en el mundo del tenis: "Este cartelón lo vamos a ver durante mucho tiempo. Si les acompaña el físico, van a pulverizar todos los registros. En el caso de Alcaraz, si tiene una suerte mayor que la de Rafa Nadal, va a llegar incluso más lejos".

