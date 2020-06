La reflexión de Fernando Giner sobre la vuelta del fútbol sin público

El torneo benéfico de e-Sports organizado por COPE y la Asociación Española de Futbolistas Internacionales (AEdFI), a beneficio de la Fundación Lesionado Medular (FLM), afronta su tramo decisivo este fin de semana. La ocasión ha motivado que varias leyendas de nuestro fútbol se hayan pasado por las retransmisiones de los octavos de final de la competición este sábado. Como siempre, nos han dejado algunas reflexiones interesantes.

Fernando Giner

El presidente de AEdFI, que hizo carrera sobre todo en el Valencia, ha dejado un comentario a destacar sobre la nueva normalidad que el coronavirus va a dejar en el fútbol. Porque, como es de sobra conocido, el deporte rey va a regresar a España sin público en los estadios. Una realidad extraña para todos. Incluidos, por supuesto, los jugadores.

“La afición sin jugadores no tiene sentido, y viceversa. Esto no es el futuro del fútbol (jugar sin aficionados): el futuro es que se pueda terminar la liga y después se restablezca todo en los estadios. El fútbol es la emoción: no es igual ver el teatro en la tele que en la butaca. Ahora hay que ser precavidos, pero el futbolista lo pasa mal en un campo vacío”, ha confesado el en su día defensa valenciano.

Giner también ha querido hablar de lo que supone marcar un gol para cualquier futbolista que se precie, y más en la situación atípica que va a provocar el COVID-19: “Es el máximo estamento del fútbol. Si no puedes celebrarlo ni disfrutarlo y no tienes tampoco a la afición para celebrar conjuntamente el gol, es muy frío todo. En estos momentos es cuando mejor tiene que estar psicológicamente preparado el futbolista. Ahora se va a ver realmente lo que se llama equipo o plantilla en sí. Ahora sí que se necesita el apoyo de todos los compañeros. Ahora sí que se verá realmente el funcionamiento de un vestuario y la importancia que tiene que sus jugadores tengan buena armonía”.

El 11 veces internacional con la selección española también ha querido reflexionar sobre la carga de partidos del balompié actual. “El jugador quiere jugar a fútbol. Cuando dicen que está cansado por jugar domingo-miércoles… No es verdad, está capacitado. Y las plantillas son largas. Ni una liga ni una competición la hacen buena los 11 jugadores que salen cada partido, sino los 22 que componen la plantilla. Los títulos, los descensos… los compone toda la plantilla”, ha aseverado Giner.

Albert Luque

El que fuera extremo izquierdo de equipos como Deportivo de La Coruña, Mallorca o Málaga ha confesado ser todo un apasionado del FIFA. De hecho, ha reconocido que sigue de cerca a uno de los participantes en el torneo.

“Al máximo nivel, todo cambia por mínimos detalles. En el fútbol real, tienes que estudiar a tu defensa. A medida que vas estando en Primera, vas sabiendo cómo atacarles. Pero ellos también te estudian a ti y no te ponen las cosas fáciles”, ha apuntado sobre la vida en la élite. Luque es voz autorizada al respecto, gracias a una trayectoria muy sólida a nivel de clubes y hasta 17 internacionalidades con España.

Ya que le ha tocado comentar un encuentro en el que uno de los participantes manejaba al Real Madrid, Luque ha dejado su opinión sobre uno de los jugadores del club blanco: Vinicius. “Como en la realidad: todo bien, pero al final le entran dudas”, ha bromeado tras una jugada virtual del atacante brasileño.

En cuanto a otros jóvenes del Madrid, el exfutbolista catalán ha aplicado, a la hora de opinar, la máxima del ‘Por pedir, que no quede’. “Que Brahim meta estos goles, que Jovic sea el del FIFA…”, ha expuesto en otro momento del encuentro. Incluso ha considerado que al delantero serbio podría venirle bien jugar sin público de cara a adquirir una confianza que, de momento, no le ha acompañado en la capital española.

Rubén de la Red y ‘Lobo’ Carrasco

Campeón de la Eurocopa de 2008 con España, el que fuera mediocentro de Real Madrid y Getafe también ha pasado un buen rato junto a nuestros narradores. De hecho, el tres veces internacional con la selección ha aventurado a pronosticar que uno de los jugadores cuyas evoluciones ha seguido, rocamundi, es serio candidato al título.

‘Lobo’ Carrasco ha puesto el tono divertido a la retransmisión: se ha generado un ‘pique’ muy divertido entre él y De la Red en el momento en el que el otrora extremo derecho ha relevado al madridista en los comentarios. “Tiene que entrar cuando nos han metido un 6-2 y un 5-0”, ha protestado De la Red entre risas debido al pasado en el Barça de otra de las leyendas de AEdFI (35 internacionalidades con España).

“Hay que saber reconocer también lo bueno que hace el rival en el campo”, le ha respondido Carrasco, ya en serio. Lo ha hecho tras rememorar una ocasión en la que se quedó en el césped para saludar a sus rivales tras una derrota contundente. Sin duda, la tarde ha pasado en un visto y no visto gracias a estas y otras intervenciones de unos veteranos legendarios en el terreno de juego. Y también, por una buena causa, fuera de él.