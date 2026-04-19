La Real Sociedad jugará la Europa League... ¿Cómo queda la pelea por el resto de plazas europeas que tiene España?

Según su puesto en el ránking UEFA, España tiene garantizados 7 equipos la próxima temporada en Europa. Los cuatro primeros disputarán la Champions League, el quinto y el ganador de Copa, la Europa League y el sexto jugará la Conference League. El número puede ampliarse hasta nueve si el Rayo Vallecano conquista la Conference y si LaLiga mantiene la plaza extra en la Copa de Europa por la que compite con la Bundesliga.

El triunfo este sábado de la Real Sociedad en la Copa del Rey, le ha garantizado a los donostiarras plaza, al menos, en la Europa League la próxima campaña queden como queden en una Liga en la que ahora mismo son séptimos con 42 puntos. Si mantiene esa posición o acaba en una peor, el 5º iría a la UEL y el 6º a la UECL. Si sube a la quinta plaza, el 6º iría a la UEL y el 7º a la Conference, mientras que si es sexta, el 5º jugaría la Europa League y el 7º la Conference League.

La cosa cambia un poco si el quinto finalmente va a la Champions. En caso de que la Real acabe en esa quinta posición, que tiene a solo cuatro puntos, su plaza garantizada en la Europa League iría para el 7º y sería el 8º el que acudiría a la Conference. Si acaba 6º o 7º pasaría lo mismo y el 8º iría a la Conference, pero si acaba 8º o peor clasificado, irían la Real y el 6º a la Europa League y el 7º disputaría la Conference League.