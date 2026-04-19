El Albacete golea al Granada y da un paso firme hacia la permanencia

El Albacete, muy efectivo, goleó este domingo al Granada en el Estadio Carlos Belmonte por 4-1, puso fin a cuatro jornadas sin ganar y superó en la clasificación al conjunto andaluz.

En un duelo entre dos equipos instalados en la zona media de la tabla, los primeros instantes dejaron claro que ninguno de los contendientes se tomó el choque de manera relajada.

En el minuto 8, un trallazo de Rubén Alcaraz lo sacó Lizoain con una mano salvadora y uno más tarde, tras una internada de Gámez por la banda derecha, Jogo se adelantó a Loic Williams para mandar el balón al fondo de las mallas.

El tanto dio alas a un Albacete que amplió su ventaja a balón parado en el minuto 14. Una falta lejana de Gámez, enviada al corazón del área, la remató Lluís López marcando los tiempos para, de cabeza, superar a media altura a Luca Zidane.

No estaba jugando mal el Granada, pero ambos reveses afectaron a su producción ofensiva, lo que trató de resolver Sola con un lanzamiento desde fuera del área que se marchó fuera por poco (min.23).

Una de las jugadas del partido la protagonizó el equipo de casa. Lluís López intentó, con un lanzamiento desde unos 50 metros, sorprender a Luca Zidane, que juega muy adelantado y tuvo que correr y sacar las dos manos para evitar el 3-0 (min.36).

Así se llegó al descanso, con un Granada necesitado de profundizar más y un Albacete más tranquilo por el resultado a su favor.

Un triple cambio de Pacheta, buscando revolucionar el partido, le dio frutos a partir del minuto 62. Una acción por la banda derecha de Álex Sola permitió que sacara un centro medido que Petit, solo, aprovechó para batir de cabeza a Lizoain.

La misma fórmula, la del triple cambio, le dio resultado también a Alberto González. Pacheco, Lorenzo Aguado y Obeng entraron en el minuto 69 y en el 70 un centro de Lorenzo dejó a Obeng en boca de gol para firmar el 3-1 de cabeza.

Está diana fue la antesala de un nuevo mazazo para la escuadra nazarí, que encajó el 4-1 en una jugada entre Jogo, que dejó el balón de tacón a Neva para que el lateral pusiese un centro al punto de penalti que Lazo, con un remate de primeras, convirtió en un gol de bella factura (min.78).

De ahí hasta el final, el Albacete aprovechó para asegurar tres puntos que le dejan con 47, dos más que el Granada, y con la permanencia virtual en el bolsillo.

ficha técnica

Albacete: Lizoain, Gámez (Javi Moreno, min.83), Vallejo, Lluís López, Neva, Jogo, Martín Fernández, Capi (Pacheco, min.69), Ale Meléndez (Lorenzo Aguado, min.69), Puertas (Lazo, min.31) y Álex Rubio (Obeng, min.69)

Granada: Luca Zidane, Lemos (Baba, min.78), Óscar, Williams, Hormigo (Rodelas, min.60), Pablo Sáenz (Petit, min.46), Alemañ, Rubén Alcaraz (Sergio Ruiz, min.46), Izan (Trigueros, min.46), Sola y José Arnaiz.

Goles: 1-0, m.9: Jogo. 2-0, m.14: Lluís López. 2-1, m.62: Petit. 3-1, m.70: Obeng. 4-1, m.78: Lazo.

Árbitro: Germán Cid (Comité Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Ale Meléndez y Gámez, y a los visitantes Rubén Alcaraz, Hormigo y Óscar Naasei.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésima sexta jornada de liga disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.557 espectadores.