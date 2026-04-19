Con la derrota del Slavia de Praga, el único equipo invicto en las ligas europeas es portugués

La Liga portuguesa registra un nuevo hito este fin de semana. Y es que el Benfica, que es actualmente segundo en la clasificación, se convierte en el único equipo que permanece invicto en su respectivo campeonato nacional en todo el continente europeo.

Hasta hoy, el Slavia de Praga acompañaba al conjunto luso en este selecto registro, pero el equipo checo sucumbió en su visita al Hradec Kralove (2-1) en la 30ª jornada de la liga de la República Checa. A pesar de haberse adelantado en el marcador, el Slavia terminó sufriendo su primera derrota del curso tras quedarse con nueve jugadores y encajar un gol de penalti en el tiempo de descuento.Un registro impecable bajo la sombra de los empates

Con este resultado en la liga checa, el Benfica se sitúa en solitario en el "trono de la invencibilidad". Hasta la fecha, incluido el partido disputado este domingo frente al Sporting de Portugal, el equipo que entrena José Mourinho suma 21 victorias y 9 empates en los 30 partidos disputados en la Liga Portugal.

Curiosamente, este estatus de invicto no le ha servido para liderar la tabla de forma destacada. Dado el alto número de empates, el equipo de Mourinho ocupa la segunda posición, por detrás del Oporto. El Sporting se sitúa tercero con un partido menos que las 'Águilas Rojas'.