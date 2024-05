Una joven de Cataluña desvela lo que le pasó en una discoteca de Madrid por hablar en catalán: "De locos"

El catalán es probablemente la lengua cooficial de España que más personas dominan dentro de la región donde se origina. Y es que, según datos del Instituto de Estadística de Cataluña, hasta un 95% de las personas que viven en la comunidad autónoma consideran que entienden perfectamente la lengua, mientras que el 90% confirma que puede hablarlo con mayor o menor acierto, unos datos mucho más altos que los de, por ejemplo, el euskera.

No obstante, la popularización del catalán no está exenta de que aquellos que salgan de la región, ya sea por viaje de ocio o por trabajo, se encuentren con situaciones de lo más inusuales a cuenta del idioma. Recientemente, la joven Lara Cros contaba en un vídeo en la red social TikTok que, en el momento en el que puso un pie en Madrid, se dio cuenta de que había algunas palabras que decía mal en castellano. Eso sí, el de la usuaria @betuakaeffy ha resultado ser un poco más polémico, como cuenta en un vídeo en la misma red social que acumula ya más de 36.000 visualizaciones.









Lo que le pasó a joven en una discoteca con el catalán



La chica comienza el vídeo avisando de que, aunque no está generalizando, porque “no todos los madrileños son así”, “hay algunos que tela”. Explica la joven catalana que la discriminaron tanto a ella como a una amiga en un viaje a Madrid, hasta en dos ocasiones. “La primera estaba yo sola en una discoteca, estaba saliendo con el cubata, lo estaba intentando esconder, lo intenté pero me pillaron. No quise discutir porque sé que no puede se puede hacer y, si me pillas, me pillas”, relata en el vídeo.

En ese momento escuchó del equipo de seguridad del local una frase que le encendió los nervios: “Encima están hablando este idioma de mierda”. “¿A que si una persona está hablando en francés o en inglés no se lo dices? A ellos no, pero a nosotras sí?”, se queja indignada. El segundo episodio, relata, le ocurrió en un local de la famosa cadena de comida rápida McDonald's.

@betuakaeffy Vull remarcar que a mi la gent de fora catalunya em cau molt bé i no tinc res en contra d'ells, sempre i quan em respectin ? original sound - Quarantined blonde









“Había mucha cola y yo estaba con mi amiga, cuando un chico nos preguntó si éramos nosotras las últimas, le dijimos que sí, y seguimos hablando entre nosotras en catalán”. En ese momento, relata, el joven comenzó a resoplar airadamente, lo suficientemente fuerte como para hacerse notar por las dos jóvenes. Cuando ellas decidieron preguntarle qué pasaba, les respondió: “Es que lo catalanes, hablando catalán...”

“¿Qué quieres que hable cariño? Si yo hablo catalán, ¿a qué una persona que si habla inglés no le dices nada? No, si hablas catalán en Madrid tienes que hablar en castellano... Es que me parece de locos”, continúa quejándose @betuakaeffy en el vídeo de TikTok. “Me ha tocado la moral, una persona de origen sudamericano nos defendió y el joven le dijo que no se metiese”, concluía.









Las respuestas en TikTok a la polémica con el catalán



Ademas de miles de visitas y Me Gustas, el vídeo también se ha llenado de respuestas a la polémica tanto defendiéndola como también criticándola. “luego vais obligando a la gente que hable catalán cuando va a Cataluña”, le escribía un usuario, mientras que otro negaba que le hubiera pasado lo mismo que a ella, incluso otro le cuestionaba si cuando iba de viaje a otros países de Europa también hablaba en catalán.