El Real Madrid hace oficial que Aitana no podrá hacer su concierto en el Bernabéu

En un comunicado oficial, el Real Madrid ha afirmado que los conciertos que Aitana tenía previstos para el 27 y 28 de junio de 2025 "no podrán llevarse a cabo en la fecha programada". "Desde el club queremos agradecer a Aitana y a todo su equipo su profesionalidad y la ilusión con la que han trabajado durante estos meses. Confiamos en que, en un futuro próximo, puedan surgir nuevas oportunidades de colaboración", añadió el club.

Este anuncio se produce horas después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, trasladase que en el Ayuntamiento quieren que el estadio Santiago Bernabéu acoja conciertos "siempre que se llegue a una solución que también lo sea para la vecindad".

"Nuestra voluntad es que el Santiago Bernabéu sea un recinto con la capacidad de hacer conciertos y para que eso suceda es necesario que se den una serie de condicionantes pero, desde luego, la voluntad del Ayuntamiento de es poder contar con el Santiago Bernabéu y con artistas tan extraordinarios como Aitana", subrayó desde la exposición 'Madrid Metrópoli. El Sueño de Antonio Palacios', en el Palacio de Cibeles.

Fue en septiembre cuando el Real Madrid tuvo que anunciar la reprogramación "de manera provisional" de su agenda de eventos y conciertos del estadio hasta mejorar "las condiciones precisas en la producción y emisión de sonido" que permitan eventos musicales sin afectar al vecindario.

Las artistas afectadas por la reprogramación de los conciertos fueron Aitana y Lola Índigo, compañeras en Operación Triunfo 2017, que iban a celebrar sus eventos el 28 y 29 de diciembre de 2024 y el 22 de marzo de 2025, respectivamente. En un primer momento, ambas decidieron esperar hasta junio de este año para celebrar sus eventos.

Sin embargo, a principios del mes de marzo Lola Índigo anunció el cambio de su concierto en el Metropolitano, pero manteniendo la misma fecha (14 de junio). A través de sus redes sociales, la artista andaluza reconoció que "fueron meses muy duros y de mucha incertidumbre" e indicó que "su prioridad era asegurar" este evento para sus fans.

nuevas fechas

La cantante ya informó en su página web oficial que los próximos conciertos serán el 30 y 31 de julio, en el Metropolitano. Además, en su cuenta de Instagram grabó un vídeo explicando lo sucedido: "Es uno de esos vídeos que no nos gustan a ninguno, pero es inviable hacer los conciertos en el Bernabéu. Lo he intentado hasta el final. No sabéis lo que he desvivido cada días hasta que pasó todo, pero hay cosas que no están en mi mano. Vengo con una solución y los shows se pasarían al 30 y 31 de julio, más de un mes después".

"Sé que va a ser muy complicado volver a llenar dos estadios. De hecho, solo quería hacer uno porque me parece muy complicado llenarlo después de todos los cambios. He intentado hacer lo máximo hasta el final, pero me parecía muy injusto que se quedara alguien fuera. Prefiero jugármela y que no se llene", se lamentó.