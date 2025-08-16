Márquez besa el suelo y entrega la pole a Bezzecchi

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ha logrado su primera 'pole position' desde que lo hiciese por última vez en la India en 2023, al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Austria de MotoGP, que se ha disputado en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg.

Para Marco Bezzecchi es la quinta 'pole position' que consigue en la categoría de MotoGP, y lo hizo por delante del español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), que deberá cumplir una 'vuelta larga' de sanción en la carrera, y de Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), mientras Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se iba por los suelos y tenía que conformarse con la cuarta posición en la salida.

En la primera clasificación, fue el campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia RS-GP), quien marcó la primera referencia válida en 1:28.694. Sin embargo, el madrileño se quedó fuera de la pelea final tras ser superado por Bastianini y por el propio Bezzecchi.

En la segunda clasificación fueron muchos los pilotos que se intentaron poner tras el rebufo de la moto de Marc Márquez, pero quien marcó la primera vuelta rápida fue el italiano Bagnaia con 1:28.915, luego batido tanto por Marc (1:28.220) como por Alex Márquez (1:28.475), y Johann Zarco se iba nuevamente por los suelos.

Finalizado el primer 'time attack' todos los pilotos prepararon un segundo ataque a los tiempos para acabar lo más adelante posible en la formación de salida. 'Pecco' Bagnaia fue el primero en marcar parciales de vuelta rápida en esos instantes, pero fue Marco Bezzecchi el que logró ese objetivo al rodar en 1:28.060, por delante de Alex Márquez y del propio Bagnaia, con Marc Márquez en la cuarta posición.

Y, una vez más, saltó la sorpresa con la caída de Marc Márquez, que se fue por los suelos en la salida de la variante de la curva dos cuando intentaba mejorar, lo que le acabó relegando a la cuarta posición en la formación de salida, aunque la sanción de una 'vuelta larga' que debe cumplir su hermano le permitirá ganar una posición en carrera. Alex Márquez fue penalizado por el percance que protagonizó en la República Checa, cuando embistió y tiró por los suelos al también español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Al final, Bezzecchi logró la 'pole position' por delante de Alex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, con Marc Márquez, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer en la segunda; Pedro Acosta, Franco Morbidelli y Raúl Fernández en la tercera, y Joan Mir, Brad Binder y Johann Zarco en la cuarta