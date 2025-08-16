El sentido mensaje del entrenador del Liverpool a Diogo Jota en la noche más emotiva de Anfield: "Cuando íbamos 2-2 miré al banquillo"

Cargado de emotividad por los permanentes recuerdos al que fuera su jugador, el portugués Diogo Jota, fallecido en julio pasado en un accidente de coche, exigido por su condición de campeón y robustecido con los refuerzos incorporados para su plantel, el Liverpool inició la defensa de su corona con una victoria agónica, a dos minutos del final, firmada por el italiano Federico Chiesa, un jugador aparentemente irrelevante en la plantilla de Arne Slot que ejerció de salvador en el momento menos esperado.

El transalpino, sin apenas protagonismo el pasado curso solo necesitó seis minutos sobre el césped para devolver la ventaja a su equipo, responder a la insurrección provocada por el ghanés Antoine Semenyo, que dio el empate provisional a los visitantes, y dejar los tres puntos en Anfield el día de Diogo Jota. Chiesa tomó el papel destinado al portugués como reconoció su entrenador: "Cuando estábamos 2-2, ustedes saben a qué jugador estaba buscando. Diogo Jota. Pero no pude, por terribles razones".

El legado del luso ha ido más allá del terreno de juego. Un enorme tifo, en uno de los fondos del estadio Anfield, DJ20, alumbró el preámbulo del cara a cara, del primer choque de la competición. Un emotivo minuto de silencio, en memoria de Diogo y su hermano Andre Silva, que también tuvo su reflejo en el recinto: AS30. Con la familia del futbolista presente en el estadio, los tributos se sucedieron desde antes de que el balón echara a rodar.

El 'You'll never walk alone' más sentido sonó en Liverpool mientras en florecían los ecos entre los seguidores asistentes en la apertura de la Premier que contribuyó con un espectacular y emotivo video con la figura del futbolista.

EFE Los hinchas del Bournemouth rinden homenaje al fallecido atacante del Liverpool.

Fuera del campo el recuerdo fue permanente. El Liverpool vende en sus tiendas de la ciudad y a través de internet una camiseta en homenaje a Jota con la figura del jugador acompañada por la inscripción "On His Name, Diogo" (En su nombre, Diogo), en honor a la canción que le cantan los aficionados, y "Forever 20" (Siempre 20).

Todo lo que se recaude por la venta de estas camisetas se destinará a la fundación del Liverpool para financiar el fútbol base, mismo caso que con lo que se perciba por la venta de las inscripciones en las camisetas del nombre y el número que vestía el jugador. Además, el Liverpool decidió en julio retirar el número del primer equipo masculino, del femenino y de la cantera, en un gesto único en su historia. Los jugadores del Liverpool llevarán el mensaje "Forever 20" en sus camisetas durante toda la temporada.