El Real Madrid confirma a su cantera como la mejor de Europa

El equipo juvenil del Real Madrid se ha llevado su quinto título del Euroleague Basketball Next Generation Tournament, la llamada 'Euroliga junior', tras imponerse 85-84 al equipo del INSEP París, en un final al límite, tras forzar una prórroga.

La igualdad fue la tónica predominante durante todo el encuentro. Los aleros Hugo González (23 puntos) y Egor Demin (26 puntos) fueron los principales baluartes de los blancos desde el inicio del choque -entre ambos anotaron los primeros 20 tantos de su equipo-. Los franceses posteriormente endurecieron su defensa, minimizaron las ofensivas del Real Madrid y tomaron la iniciativa al comienzo del segundo cuarto gracias al acierto de los jugadores Jonas Bulefaa (23 puntos) y Nolan Traoré (18 puntos), hasta bien entrado el último periodo.

