Las razones de Pedro Martín para no haber expulsado a Manu Sánchez tras su entrada sobre Vinicius: "Estoy harto de ver..."

Encuentro movido el que se ha jugado este domingo en Vitoria entre el Alavés y el Real Madrid. Un gol anulado a Raúl Asencio por una falta previa de Antonio Rüdiger sobre el portero local Owono. Roja directa a Kylian Mbappé por una dura entrada sobre Antonio Blanco en los últimos minutos de la primera parte y otra expulsión a Manu Sánchez por una acción sobre Vinicius.

gol anulado

La primera jugada polémica se produjo en el minuto 20 con el gol anulado a Asencio y que hubiera supuesto el 0-1.

"Es faltita, entendemos que cualquier toque a los porteros lo anulan. Reconociendo que el movimiento de Rüdiger es para entorpecer al portero aunque no le tocara, se la comía", señaló Pedro Martín.

Imagen VAR del gol anulado al Real Madrid ante el Alavés

La conclusión final de Pedro Martín sobre esta polémica fue la siguiente: "El árbitro en principio lo había visto perfectamente, había dado gol y que no era falta".

expulsión a mbappé

El francés Kylian Mbappé fue sido expulsado a los 38 minutos del partido por una dura entrada sobre Antonio Blanco.

El colegiado César Soto Grado en un primer momento le mostró cartulina amarilla, pero fue avisado por Gil Manzano desde el VAR y, tras revisar la acción en el vídeo, cambió su decisión y le enseñó la tarjeta roja, con lo que el Real Madrid se quedó con un jugador menos.

EFE Momento de la entrada de Mbappé a Antonio Blanco, por el que fue expulsado

expulsión a manu sánchez

En el minuto 69 del encuentro, el defensa del Alavés Manu Sánchez derribó a Vinicius cuando el brasileño se disponía a salir a la contra.

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Pedro Martín indicó lo siguiente: "En el fútbol actual te la sacan y ya está. Ya sé que se iba solo, pero el jugador a la vez que va a cortar la pelota, levanta el pie. A mí, cuando se produce en este tipo de cosas de un tío que va a por la pelota y le pone los pies en la pantorrilla... sí, que la imagen es muy fea, pero no le ha hecho daño".

EFE Imagen de la entrada de Manu Sánchez sobre Vinicius en el Alavés-Real Madrid

"Lo de Mbappé sí que es roja, porque un poco más y le parte la pierna. sin maldad, estoy harto de decirlo, que no me parecen expulsiones", añadió Pedro Martín

"No era ocasión de gol, no tenía ni el balón controlado. No sabíamos dónde iba la pelota. Le expulsan por la acción defensiva de golpearle la pierna, sin más. Estoy harto de ver expulsiones de este tipo que a mí no me parecen expulsiones", concluyó el especialista arbitral de Tiempo de Juego.

"Es la de Mbappé sin querer. El balón le da primero a Vinicius y luego le va al muslo de Manu, pero Manu le ha metido los tacos al gemelo. Es la de Mbappé sin maldad", opinó Paco González.