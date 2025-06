Un histórico del fútbol italiano desaparece por una deuda de 3 millones de euros

Brescia es una ciudad de casi 200.000 habitantes situada en la región de la Lombardía, que amanece este domingo con tristeza. Su equipo de fútbol, mítico por haber reunido a principios de los 2000 en su equipo a Pep Guardiola y Roberto Baggio, ha desparecido al no hacer frente a una deuda de 3 millones de euros.

El Brescia Calcio tenía 114 años de historia, había pasado 23 temporadas en la Serie A, la última en la 2019/2020 y había sido octavo en la 2000/2001 con un equipo en el que sobresalían junto al gran Baggio jugadores como Hübner, Bonera, Galli o un jovencísimo Andrea Pirlo.

Ahora, deberá emprender un camino que ya vivieron clubes históricos como Nápoles, Fiorentina, Palermo o Parma en un pasado reciente. Todo llega después de que el pasado 29 de mayo fuera sancionado con la Federación Italiana con una sanción de 4 puntos por incumplir una serie de pagos. El castigo supuso su descenso a la Serie C y la posible salvación de la Sampdoria.

El propietario, Massimo Cellino, se negó a resolver la deuda de 3 millones de euros y se le impidió inscribirse en la Serie C. “114 años de historia han sido pisoteados, pero Brescia no es él. El Brescia somos nosotros y nunca morirá", ha escrito el capitán Dimitri Bisoli en 'Instagram'. "Massimo Cellino mató deliberadamente al Brescia. Decidió no inscribirlo, y punto", asegura 'La Gazzetta dello Sport'.

Se va un histórico cuya camiseta han defendido jugadores de la talla de Altobelli, Pirlo, Luca Toni, Hagi, Hamsik, Balotelli o Di Biagio y que permitió al mundo vivir las últimas pinceladas de magia del genial Roberto Baggio.

spal tampoco jugará la serie c

En esa 2019/2020, última campaña en la que el Brescia militó en la máxima categoría del fútbol italiano, lo hizo también el Spal Ferrara. Ahora, cinco años después el equipo echa la persiana y anuncia que no se inscribirá en la Serie C, categoría en la que ha militado esta temporada. Otro triste adiós de otro club italiano.