Raphinha acusa de racismo a DisneyLand Paris por el trato a su hijo: "¿Por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?"

Aprovechando el parón de selecciones, Raphinha decidió pasar un día agradable junto a su familia en Disneyland París. Un día en el que esperaban llevarse unos bonitos recuerdos, al final terminaron teniendo una mala experiencia que denunciaron en sus redes sociales.

El extremo azulgrana, que actualmente se encuentra concentrado con la selección de Brasil, suele compartir momentos entrañables junto a los suyos. Sin embargo, en esta ocasión utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su indignación y tristeza por la actitud de uno de los empleados del parque temático.

Captura de pantalla Raphinha y su enfado con DisneyLand

Según el jugador, su hijo se acercó en repetidas ocasiones a un personaje disfrazado de ardilla para pedirle un abrazo, pero nunca obtuvo respuesta, a pesar de que con otros niños sí accedió sin problemas. “Sus empleados son una desgracia. No deberían tratar a la gente así, especialmente a un niño. Se supone que deben hacer felices a los niños, no despreciarlos. Prefiero llamarlo desprecio antes que otra cosa. Son una vergüenza”, escribió Raphinha en una de las cinco stories publicadas.

El atacante culé no dudó en calificar lo ocurrido como un acto de racismo, subrayando que el trabajador sí mostró gestos de cariño hacia otros niños de piel blanca: “Entiendo el cansancio de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?”, se preguntó.

Captura de pantalla Raphinha y su enfado con DisneyLand

su mujer, un apoyo

La indignación fue compartida también por su esposa, Taia Belloli, presente en el lugar. Ella relató en redes sociales que el personaje incluso llegó a dar ambas manos a una niña para evitar interactuar con su hijo: “¡Le dio las dos manos a la niña para no darle la suya! Y no contento, se fue con la niña lejos de él. Qué odio”, escribió.

Raphinha concluyó sus mensajes con un duro ataque hacia Disneyland París: "Odio Disneyland París. Él solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, él no lo entiende. Disneyland París, ese empleado es una mierda, es estúpido".

Captura de pantalla Raphinha y su enfado con DisneyLand

La denuncia del jugador ha generado una ola de reacciones en redes sociales y pone en el foco al parque parisino, que por el momento no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.