Hackean Radio Vuelta y cuelan eslóganes contra Israel y canciones reivindicativas

Las protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo Israel Premier Tech en La Vuelta se siguen sucediendo en el trascurso de la carrera, hasta el punto de haber logrado "hackear" las emisoras de radio de la carrera, emitiendo frases y canciones reivindicativas.

Los activistas propalestinos hackearon la emisora de radio Vuelta en algunos tramos de la etapa del pasado sábado entre Avilés y La Farrapona, interrumpiendo los mensajes habituales propios de la competición y colando esloganes e incluso canciones reivindicativas, según pudo comprobar EFE.

EFE Manifestantes muestran su apoyo a Palestina y su rechazo a la participación del equipo Israel Tech.

"El hackeo de una emisora es algo sencillo, no es nada extraño. Un radioaficionado con un poco de habilidad puede intervenir una frecuencia. Lo de ayer fue algo puramente anecdótico, que no conlleva peligro alguno", señalan fuentes de la seguridad de la Vuelta. La organización de la Vuelta ha tomado medidas para que no se repitan estos hechos en la jornada que este domingo se disputa entre Vegadeo y Monforte de Lemos

Habrá movilizaciones hasta Madrid

Las manifestaciones propalestinas se viene sucediendo en las salidas, llegadas y diversos puntos del recorrido en cada una de las etapas de la Vuelta. La previsión de la dotación de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial de la Guardia Civil, que cuenta con un despliegue de 132 agentes en la prueba, es "que continúen hasta Madrid".

EFE/ Juan González Protestas pro Palestina en la Vuelta a España, a su paso por Asturias

En la salida de la decimoquinta etapa que se disputa entre Vegadeo y Monforte de Lemos no faltaron los grupos propalestinos, ni las banderas ni carteles en contra del equipo Israel Premier Tech y de la intervención en Gaza. La etapa salió hacia Galicia.