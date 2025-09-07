El Ceuta estrena el casillero gracias a un gol en el minuto 87

El equipo ceutí llegaba a este partido aferrándose a su condición de local para intentar sumar sus primeros puntos después de tres derrotas consecutivas, mientras que los oscenses lo hacían invictos tras haber sumado dos victorias y un empate en este arranque liguero.

Los dos conjuntos afrontaron el encuentro con los mismos cambios en la alineación -hasta cuatro- con respecto a la jornada anterior al entrar en el equipo local Guille Vallejo, Yago, Youness y Koné, mientras que en el Huesca lo hacían Iñigo Piña, Hugo Pérez, Luna y Sergi Enrich.

El partido arrancó con el Huesca con la defensa muy adelantada para dificultar la salida de balón de los locales. Sin embargo, el primer aviso serio llegó en forma de gol con el tanto del marfileño Koné, a los 11 minutos, tras adelantarse a la defensa dentro del área para mandar a la red un centro de Aisar.

El Ceuta, que por primera vez en la temporada se veía en ventaja en el marcador, volvió a dar un aviso al cuarto de hora con un cabezazo del lateral Almenara que rozó el larguero. Eran los mejores momentos de los ceutíes ante un rival ligeramente aturdido por el tanto.

Con el portero local como espectador, el Ceuta pudo lograr el segundo a los veinticinco minutos con un disparo al palo del lateral Matos. La respuesta oscense llegó tres minutos después con un lanzamiento desde fuera del área de Kortajarena por encima del travesaño.

El Ceuta se quedó nuevamente cerca del segundo con un remate desde cerca de Marcos (m. 35) que atrapó Dani Jiménez. En el siguiente ataque pudo igualar el Huesca con un disparo cruzado de Alonso que se perdió junto al palo izquierdo, por lo que el descanso se alcanzaba con el 1-0 para los ceutíes.

La segunda parte se inició con la entrada de Liberto y Arribas en el Huesca, si bien a los cinco minutos de iniciado el periodo se quedó con uno menos por expulsión, con la roja directa, del delantero Sergi Enrich, después de que el colegiado consultara con el VAR un fuerte pisotón sobre Youness.

Con uno más sobre el campo, el equipo ceutí incrementó su dominio ante un rival cuyo técnico, Sergi Guilló, introdujo otros dos cambios para intentar cambiarle la cara al partido. El Ceuta pudo sentenciar en el minuto 66 con un pase al hueco de Marcos que Aisar cruzó al fondo de las mallas. El tanto, tras ser revisado, fue anulado por fuera de juego.

Los locales aprovechaban su superioridad numérica para controlar el encuentro ante un rival sin mordiente ofensiva. Pero a falta de seis minutos una gran jugada personal de Enol culminó con un remate raso ajustado al palo izquierdo que significaba el empate.

El Ceuta no renunció al ataque y a falta de tres minutos un balón interior de Cristian lo aprovechó el recién entrado Obeng para cruzar a la red. Era el 2-1 que hacía justicia al mayor control de los ceutíes.

El equipo ceutí, pese a los ocho minutos de añadido, mantuvo su mínima renta para estrenar su lista de puntos en su regreso a esta categoría. El AD Ceuta volvía a ganar en Segunda exactamente 44 años, 3 meses y 14 días después de que el equipo ceutí doblegara por 2-1 al Alavés el 24 de mayo de 1981.

ficha del partido

Ceuta: Guille Vallejo; Almenara, Matos, Carlos Hernández, Yago (Diego González, m.92); Youness, Rubén Díez (Cristian, m.80), Kuki Zalazar (Obeng, m.80); Koné (Bassinga, m.80), Aisar (Manu Vallejo, m. 89) y Marcos.

Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad, Pulido (Liberto, m.46), Piña, Hugo Pérez (Arribas, m.46), Alonso; Jesús Álvarez (Portillo, m.80), Sielva (Manu Rico, m.55); Luna (Enol, m.55), Kortajarena y Sergi Enrich.

Goles: 1-0. Minuto 11. Koné. 1-1. Minuto 84. Enol. 2-1. Minuto 87. Obeng.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano). Mostró cartulinas amarillas al local Matos (m. 96) y a los visitantes Hugo Pérez (m.13) y Pulido (m.45). Enseñó la tarjeta roja directa a Sergi Enrich (m.48) por una entrada en el centro del campo sobre Youness.

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube ante la presencia de 5.043 espectadores.