Un manifestante pro Palestina salta desde unos arbustos y tira al suelo a Javier Romo

El ciclista español Javier Romo (Movistar) y el belga Edward Planckaert (Alpecin) sufrieron una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizaban la escapada del día.

A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta, donde estaba escondido bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída junto a Planckaert. El hombre estaba agazapado y cuando fue a saltar a la carretera se tropezó con la hierba y cayó al suelo.

Captura Javier Romo sale corriendo a por el hombre que provocó su caída.

El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes. Romo ha emprendido la marcha y se ha reincorporado a la escapada en la que marchaba, aunque con una fuerte herida en el muslo. El hombre habría sido detenido.