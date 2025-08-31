Sergi Darder, sobre el gol anulado a Güler: "Para mí nunca debería ser mano..."

El Real Madrid remontó en 73 segundos entre los minutos 37 y 38, con goles de Arda Güler y Vinícius Jr., el tanto que adelantó al Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu marcado por Vedat Muriqi.

La racha sin encajar del Real Madrid duró hasta el minuto 18 de la tercera jornada, cuando la cerró un gol de cabeza de Vedat Muriqi, tras un saque de esquina de Pablo Torre. Al equipo de Xabi Alonso le anularon dos tantos a Kylian Mbappé por fuera de juego y remontó en un minuto tras una acción de estrategia que culminó Güler y una acción individual de Vinícius.

900/Cordon Press Arda Güler, autor del primer gol del Real Madrid ante el Mallorca

Por la acción del turco fue preguntado Sergi Darder: "Para mí esa mano nunca debería ser mano, pero para una mano clara que tenemos... Déjala como está. Nunca sabemos cuando es mano y cuándo no, menos con esta. Yo creo que el árbitro no tienen ninguna culpa. La norma está así puesta. Si le toca en la mano, por muy involuntaria que sea, lo tiene que anular. Es evidente que para mí es una norma un poco rara, pero mientras se aplique igual para todos...".