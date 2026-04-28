Rafa Jódar se deshace del checo Kopriva por la vía rápida y se cita con Sinner en cuartos del Mutua Madrid Open

El Masters 1.000 de Madrid ya tiene el encuentro que esperaba, el choque entre la nueva sensación del tenis, el español Rafa Jódar, y el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, después de que ambos cumplieran con su tarea en sus respectivos compromisos de la cuarta ronda.

Jódar asume el desafío y ya mide su potencial con la élite del circuito. Tras ganar en el segundo tramo a un top 10, el australiano Alex de Miñaur, y después a la principal referencia del tenis del futuro, el brasileño Joao Fonseca, el joven de Leganés (Madrid) de 19 años afronta un reto más, un escalón superior, tras ganar al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0.

No fue la mejor versión del madrileño, ahora 33 del 'ranking' ATP, en lo que va de torneo en la Caja Mágica. Sobre todo en la primera manga, se mostró excesivamente desacertado ante el rival de menos repercusión que se ha encontrado hasta ahora en la pista.

Kopriva carece aún de brillo. No sobresale en el circuito, en los momentos cumbre. Es el 66 del mundo y aunque amplió sus credenciales con el triunfo en la segunda eliminatoria contra el ruso Andrey Rublev, octavo cabeza de serie, se ganó la plaza en octavos por la retirada del francés Arthur Rindeknech al término del segundo set.

Jódar se erigió en el cuarto jugador invitado, aunque hubiera entrado por derecho propio por 'ranking', en llegar a los cuartos de final en la historia del torneo después de Feliciano López, el croata Ivan Ljubicic y Pablo Andújar. Arrolló al checo en el segundo set, en el que dejó a cero a un rival que pretendía alcanzar los cuartos de final más importantes de su carrera.

"Me ilusiona. Sinner es un gran jugador. Hay recuperarse bien para prepararlo. Espero que la gente me esté apoyando porque va a ser un gran partido", dijo Jódar sobre el reto ante el número uno del mundo. "Todos los partidos son duros. Es rival de hoy no era menos y por eso hay tener siempre la misma mentalidad", añadió.

"He tratado de ponerme duro y jugar mi mejor tenis", dijo sobre el triunfo ante Kopriva el español, que se erigió en el sexto jugador de menos de veinte años en alcanzar los cuartos de final después de Rafa Nadal en 2005, Novak Djokovic en 2006, el canadiense Denis Shapovalov en 2018, Carlos Alcaraz en 2022 y 2023, y el checo Jakub Mensik en 2025.

"El miércoles es una gran oportunidad", insistió Jódar sobre el choque con Sinner después de lograr su duodécima victoria en tierra en lo que va de año y que ya le han proporcionado el título de Marrakech, el primero de su carrera.

El madrileño salió del apuro en el primer parcial, el más complicado, en el que más espeso estuvo. Con 3-3 salvó un 15-40. El servicio y un error de su rival en una dejada le salvaron. Después aceleró y ganó ocho juegos del tirón para cerrar el partido y afrontar el duelo, en cuartos, más importante de su carrera.

Será el primer encuentro del español contra un número uno del mundo que ganó previamente al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5.