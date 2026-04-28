Brighton revoluciona el fútbol femenino con un estadio pionero en Europa

El Brighton & Hove Albion ha confirmado los planes para construir el primer estadio de fútbol de Europa diseñado y construido exclusivamente para mujeres. Esta iniciativa, que lo convertirá en uno de los tres únicos recintos de este tipo en el mundo, posiciona al club inglés a la vanguardia del fútbol femenino a nivel global.

El estadio, bajo el lema 'Built For Her' (Construido para ella), ofrecerá instalaciones a medida para las jugadoras, el personal y los aficionados del equipo femenino del Brighton. Este proyecto representa un hito fundamental en la visión 2030 del club y subraya el compromiso de la directiva con el fútbol femenino y de base, respaldado por el propietario Tony Bloom.

El nuevo estadio tendrá una capacidad mínima de 10.000 espectadores y estará conectado físicamente al Amex Stadium a través de un nuevo puente. La inclinación del terreno permitirá construir aparcamientos subterráneos, manteniendo un acceso a nivel para los espectadores.

La ambición del club es que el estadio se inaugure a más tardar para la temporada 2030/31, aunque está sujeto a la aprobación de los permisos de planificación por parte de las autoridades locales del Brighton and Hove City Council y del Lewes District Council.

La directora general del equipo femenino, Zoe Johnson, ha calificado la noticia como "increíblemente emocionante". Según ha declarado, "es un proyecto que es el primero de su tipo en el Reino Unido y Europa, y uno de los tres que existen en el mundo, y capturará la imaginación de las partes interesadas en el fútbol femenino, no solo aquí sino a nivel mundial". Además, ha añadido que ayudará al club a "competir de manera consistente tanto a nivel nacional en la Women's Super League como en competiciones de clubes europeas".