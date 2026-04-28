El CTA considera que el gol del Betis al Real Madrid es legal y reconoce dos errores contra el Rayo Vallecano

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha publicado su análisis técnico sobre las jugadas más polémicas de la última jornada en el fútbol español. El informe repasa acciones de LaLiga EA Sports, la Liga Hypermotion y la Liga F, diferenciando entre decisiones interpretables correctas y errores manifiestos que debieron contar con la intervención del VAR.

Errores y aciertos en LaLiga

La acción más destacada ha sido un penalti no señalado en Vallecas durante el partido entre el Rayo Vallecano y la Real Sociedad. Según el CTA, se produjo "un agarrón claro, ostensible y continuado dentro del área" por parte de un defensor visitante, Turrientes, que se desentendió del balón. El comité considera que la decisión de campo fue errónea y que "el VAR debió intervenir al tratarse de un error claro, obvio y manifiesto".

En el mismo encuentro de Vallecas, el CTA también evaluó otra jugada en la que el VAR no debió intervenir. En la acción, Pablo Martín, jugador de la Real Sociedad, puntea el balón y Ratiu, futbolista del Rayo, contacta levemente con él. El Comité sostiene que, al no ser un error claro, "el VAR no debió entrar, debiéndose haber respetado la decisión tomada por el árbitro en el campo". Hay que recordar que esa jugada acabó en gol de Pedro Díaz, que suponía el 2-2, pero al pitarse el penalti tras la revisión del VAR toda la polémica acabó con gol de Oyarzabal de penalti y el 1-3 que acabaron empatando los rayistas en los minutos finales.

En otros partidos de Primera División, el CTA ha respaldado las decisiones arbitrales. En Palma de Mallorca, un pisotón parcial y de "intensidad interpretable" del Mallorca sobre un jugador del Valencia fue correctamente no sancionado. De forma similar, en el Betis - Real Madrid, una "sujeción leve e interpretable" no se consideró suficiente para anular un gol, siendo correcta tanto la decisión del árbitro como la no intervención del VAR.

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

La mano y el VAR en Segunda División

En la Liga Hypermotion, el análisis se centró en dos acciones opuestas. En el partido del Burgos, el CTA determinó que el VAR no debió intervenir en un penalti señalado, ya que el contacto se produjo por un movimiento natural de brazos del defensor en un salto, siendo el atacante quien invadió su espacio.

Por el contrario, en el encuentro disputado en La Rosaleda, se validó la decisión de señalar un penalti a favor del Málaga contra el Castellón. Un defensor interceptó el balón con el brazo "por encima del hombro, en posición antinatural". Para el CTA, la acción es un "penalti claro por mano punible", ya que el jugador asume un riesgo al aumentar su volumen corporal de esa manera.

Decisiones correctas en la Liga F

El arbitraje femenino también ha sido objeto de análisis. En un partido del Deportivo de La Coruña, la árbitra acertó al no señalar penalti en una acción donde una delantera protege el balón y recibe un contacto leve de una defensa. El CTA califica el contacto como "leve, momentáneo y consecuencia del movimiento natural de la defensora".

Finalmente, en San Sebastián, se dio validez a un gol de la Real Sociedad contra el Madrid CFF. La jugadora local golpeó el balón limpiamente antes de que se produjera un impacto residual con una defensora. El comité concluye que "no existe falta previa al gol", ya que el contacto posterior carece de temeridad, por lo que la decisión de la árbitra de conceder el gol tras la revisión fue correcta.