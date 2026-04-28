La viral reacción de Iker Casillas, poco después de aparecer las últimas informaciones que relacionan a Mourinho con el Real Madrid

El nombre de Jose Mourinho vuelve a sonar con fuerza en el Santiago Bernabéu. El técnico portugués es el candidato preferido por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para sustituir a Álvaro Arbeloa, cuya destitución se espera al final de la presente temporada, tal y como ha informado este martes el periodista Mario Cortegana en The Athletic.

La noticia ha provocado un torrente de reacciones, pero una de las más comentadas ha sido la de una leyenda del club: Iker Casillas. El que fuera capitán del equipo blanco ha publicado en su cuenta de 'X' (antes Twitter) tres emoticonos de palomitas, un gesto que muchos han interpretado como una irónica reacción a la posible vuelta del entrenador con el que mantuvo una tensa relación.

Según la información de The Athletic, la decisión de un posible regreso de Mourinho está siendo impulsada directamente por Florentino Pérez. El presidente busca reconstruir un proyecto que ha entrado en una fase de declive, con el equipo a punto de cerrar su segunda campaña consecutiva sin ganar un título importante como LaLiga, la Champions League o la Copa del Rey. Esta estrategia contrasta con el fichaje de Xabi Alonso la temporada pasada, una operación liderada por el director general, José Ángel Sánchez, aunque con el visto bueno del presidente.

El regreso de Mourinho, un técnico tan exitoso como controvertido, genera división de opiniones en el seno del club. Mientras que el presidente es su principal valedor, otras voces dentro de la entidad se oponen a su vuelta, según apuntan desde el citado medio.

Una relación de altibajos

La etapa de Jose Mourinho en el Real Madrid (2010-2013) se saldó con tres títulos, incluyendo una Liga en la 2011-12 que se ganó con un récord histórico de puntos. Sin embargo, la Champions League fue la gran asignatura pendiente. Su regreso permitiría a ambos, técnico y presidente, reavivar una relación que, si bien trajo éxitos deportivos, también estuvo marcada por la polémica.

El técnico portugués, de 63 años, fue una figura divisiva en el vestuario durante su estancia en Madrid. Sus tensiones con el entonces capitán, Iker Casillas, generaron un profundo malestar entre una parte de la afición y los medios de comunicación, un recuerdo que aviva la reciente y viral reacción del ex guardameta.

Además, esta misma temporada, Mourinho ha sido objeto de críticas por sus comentarios sobre Vinicius Junior. Tras un partido de Champions en Lisboa el 17 de febrero, en el que el delantero del Madrid denunció haber recibido insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni, del Benfica, Mourinho sugirió que Vinicius Jr había provocado el incidente. Finalmente, la UEFA sancionó a Prestianni con seis partidos por conducta homófoba, no racista.

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Aunque Mourinho es el favorito de la presidencia, no es el único nombre sobre la mesa. El club también ha valorado a Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, y a Didier Deschamps, seleccionador de Francia. Otro de los nombres que siempre ha sido admirado por la directiva es el de Jurgen Klopp, aunque el técnico alemán ha manifestado en repetidas ocasiones su felicidad en su actual puesto como director global de fútbol de Red Bull, cargo que asumió en enero de 2025.