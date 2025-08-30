El Racing saca el rodillo para seguir líder

El Racing Santander no falló y alargó el pulso por el liderato de LaLiga Hypermotion con el Sporting Gijón con un incontestable victoria en El Sardinero ante el Ceuta (4-1), en un encuentro que plasmó la superioridad cántabra y su dominio aunque que estuvo condicionado por la expulsión de Anuar al filo del descanso, cuando el equipo ceutí estaba en su mejor momento en el partido.

El equipo santanderino, que cuenta sus compromisos por victorias y que gracias a la diferencia de goles desplaza del primer puesto al Sporting, se hizo pronto con el dominio del esférico ante un Ceuta bastante timorato en los primeros compases del encuentro y, en la segunda conexión entre Íñigo Vicente y Villalibre, este último aprovechó un buen pase en profundidad del de Derio, y la duda en su salida del guardameta visitante, para adelantar a los cántabros con un tiro cruzado y conseguir su cuarto gol en tres partidos como verdiblanco.

El Racing no levantaba el pie del acelerador y, poco después, en una contra bien trenzada encauzada por Andrés Martín y continuada por Salinas, que centró al área para la llegada de Villalibre. Esta vez el remate del 'búfalo' se estrelló con el palo de la portería defendida por Pedro López.

No tuvo que esperar mucho el conjunto cántabro para ampliar su ventaja y, gracias a su presión alta, Peio Canales estuvo muy vivo para robar un balón en área contraria y ceder el balón para que Íñigo Vicente empujase la pelota al fondo de la red.

El Ceuta estaba totalmente noqueado sobre el terreno de juego, a merced de su rival, pero, cerca de la media hora de partido, Íñigo Vicente, fuera de su posición natural e intentando ayudar en tareas defensivas, cometió un clamoroso penalti sobre Efe Aghama que Jamelli transformó para volver a meter a su equipo en el partido.

El tanto despertó a los ceutís de su letargo que empezaron a controlar el partido y, aunque seguían arriesgando mucho en la salida de balón y se llevaron algún que otro susto por este motivo, pudieron empatar antes del descanso con un potente disparo de Zalazar que se encontró con el larguero de la portería de Ezkieta.

Sin embargo, cuando mejor estaba el Ceuta, ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Anuar cometió una dura entrada sobre Andrés Martín en el centro del campo que, tras revisada por el VAR, dejó a su equipo con diez jugadores para afrontar toda la segunda parte.

En la reanudación, el Racing pareció saltar al césped de El Sardinero con un poco de parsimonia, sabiéndose superior, tanto en el marcador como de efectivos, pero tampoco tuvo que esperar mucho para hacer valer su ventaja y aumentar la diferencia en el marcador, porque a los diez minutos del segundo acto Íñigo Vicente se resarció de su error en el penalti logrando su segundo gol en el partido al culminar una buena jugada entre Andrés Martín y Villalibre dentro del área rival.

Con el tercer tanto racinguista el encuentro quedó visto para sentencia y esta llegó definitivamente con el gol de Jeremy, a falta de diez minutos para el final, en una nueva transición en la que Andrés Martín puso el balón al corazón del área y Jeremy, aprovechando un error de Capa en su despeje, no tuvo piedad de Pedro López para materializar el 4-1 y mantener al Racing de Santander invicto y colíder.

ficha del partido

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas (Santi Franco, min. 90); Andrés Martín, Aldasoro (Íñigo, min. 63), Peio Canales, Íñigo Vicente (Sergio Martínez, min. 75), Sangalli (Yeray, min. 75); Villalibre (Jeremy, min. 63).

AD Ceuta: Pedro López; Almenara (Bassinga, min. 46), Carlos Hernández, Capa, Matos (Redru, min. 71) ; Zalazar, Jamelli (Cristian, min. 66), Anuar; Aisar (Yago, min. 82), Marcos (Ortuño, min. 71), Efe Aghama.

Goles: 1-0, Villalibre, min. 8; 2-0, Íñigo Vicente, min. 24; 2-1, Jamelli (penalti), min. 30; 3-1, Íñigo Vicente, min. 55, 4-1, Jeremy, min. 81.

Árbitro: Luis Bestard (colegio balear). Amonestó al visitante Matos (min. 21). Expulsó con tarjeta roja directa al visitante Anuar (min. 45+3), por una dura entrada sobre Andrés Martín.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Segunda División celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 20.789 espectadores.