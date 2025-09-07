El Racing remonta un 2-0 al Almería y es líder de Segunda

La contundencia en las áreas le ha dado este domingo la victoria en el Stadium almeriense al Racing de Santander ante un Almería que comenzó dominando y se adelantó 2-0 mostrando superioridad y generando varias ocasiones claras, aunque los cántabros remontaron en pocos minutos por los errores defensivos de los locales.

La expulsión de Lopy dejó al Almería en inferioridad y la segunda mitad se tornó dramática y, pese a los cambios y esfuerzos de los almerienses, los visitantes controlaron el balón y el ritmo del partido, dejando a los rojiblancos sin capacidad de reacción y sellando la remontada.

El arranque fue eléctrico y ya en el minuto 4 el Almería estuvo cerca de adelantarse con un remate de Baba a la salida de un córner. El partido se jugaba a un ritmo alto, con el Racing intentando hacer daño por dentro y los rojiblancos apostando por las bandas. En el 10’ llegó la primera alegría local, una gran acción de Leo Baptistao y Sergio Arribas terminó con Adrián Embarba cruzando el balón para hacer el 1-0.

El tanto dio alas a los locales, que se mostraron superiores y golpearon de nuevo en el 18’. Nico Melamed recogió un balón y, tras avanzar con decisión, firmó un potente disparo desde fuera del área que superó a Ezquieta para el 2-0. El Almería se sentía dueño del partido y pudo ampliar la renta en una contra conducida por Arribas que acabó con un disparo de Embarba, aunque esta vez el balón no encontró portería.

Cuando más controlado parecía el choque, llegó la complicación. En el 27’, Dion Lopy vio la tarjeta roja directa por una entrada a Sangalli, dejando a los rojiblancos en inferioridad. Aun así, el Almería mantuvo la intensidad y volvió a generar peligro. En el 42’, Bonini filtró un gran pase a Melamed, que asistió a Leo Baptistao, pero el hispano-brasileño no pudo batir a Ezquieta, que desvió el balón a córner.

La segunda mitad comenzó con ocasiones para el Almería, buscando el balón con inteligencia de banda a banda. En el 52’, un centro de Marcos Luna acabó en el primer palo con Sergio Arribas enviando el balón fuera, y poco después, Leo Baptistao probó fortuna sin acierto. La sensación era de control rojiblanco, pero el Racing no tardó en ajustar y aprovechar la primera debilidad local.

Del 56’ al 58’ llegó el giro dramático. Jeremy, recién incorporado, aprovechó un error defensivo y con un disparo cruzado superó a Andrés Fernández. Poco después, Iñigo Vicente asistió a Villalibre, cuyo remate fue despejado por el portero, pero Jeremy, atento, culminó la acción para poner el 2-1. En apenas minutos, el partido se volvió cuesta arriba para el Almería, que perdió la ventaja inicial.

El Racing se adueñó del balón y del ritmo del partido, obligando al Almería a modificar la defensa. Con la entrada de Álex Centelles y los cambios tácticos, los rojiblancos intentaron resistir, pero la presión y el control cántabro eran totales. Un remate de Gustavo Puertas tras un buen centro puso el 3-2 y sentenció el encuentro, dejando al Almería sin capacidad de reacción ante la remontada visitante.

FICHA DEL PARTIDO:

2 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 63)), Baba (Centelles, m. 72), Bonini, Muñoz; Gui, Lopy; Embarba (Puigmal, m. 63), Arribas, Melamed (Selvi, m. 46), y Baptistao (Lázaro, m. 63).

3 - Real Racing Club: Ezkieta; Mantilla (Michelin, m. 46), Hernando, Castro, Mario García (Pablo Ramón, m. 46); Aldasoro (Jeremy, m. 46), Puerta; Andrés Martín, Iñigo Vicente (Suleiman, m. 84), Sangalli, y Villalibre (Franco, m. 72).

Goles: 1-0, m. 10: Embarba. 2-0, m. 18: Melamed. 2-1, m. 56: Jeremy. 2-2, m. 58: Jeremy 2-3, m. 73. Puerta.

Árbitro: Fuentes Molina, valenciano. Amonestó a Baptistao (m. 35), Muñoz (m. 90) y Chirino (m. 92), de la UD Almería, y a Aldasoro (m. 35), Mantilla (m. 45+1) e Iñigo Vicente (m. 82). del Real Racing Club. Expulsó con roja directa al rojiblanco Lopy, por una dura entrada a Sangalli (m. 27).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Campeonato de Liga de Segunda División celebrado en el UD Almería Stadium, con 14.328 espectadores.