Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el Barcelona-Nápoles y el Arsenal-Oporto

El FC Barcelona recibe este martes al Nápoles en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en una eliminatoria igualada tras el 1-1 de la ida y que los blaugranas, que buscan estar en cuartos y seguir vivos en la 'Champions' por pimera vez en cuatro años, esperan cerrar a su favor en una noche mágica en Montjuïc, en su primera 'final' en este tramo final de temporada.

Por otro lado, Arsenal y Oporto definirán sus suertes en la Liga de Campeones en el Emirates Stadium. Tras la victoria in extremis de los portugueses en la ida, los de Arteta afrontan el encuentro de vuelta con la necesidad de imponerse por dos tantos de diferencia si quieren estar presente en la antepenúltima ronda de la 'Champions' 14 años después.

Barcelona - Nápoles (21:00 horas)

Se espera una noche grande en la montaña olímpica de Barcelona, con un gran ambiente en el estadio que ayude a los de Xavi Hernández, que ha pedido a su afición que sea el jugador número 12, a intentar meterse en esos cuartos de final tan añorados en el club blaugrana, ya que no los juega desde la temporada 2019/20, cuando cayó casi deshonrado por el Bayern de Múnich (2-8) en partido único.

Para ello deberán ganar a un Nápoles que está en clara línea ascendente. Desde la llegada al banquillo de Francesco Calzona, que debutó justo contra el Barça en el duelo de ida en el Diego Armando Maradona, los napolitanos han sumado dos victorias y dos empates. Ninguna derrota para seguir vivos en esta 'Champions', ya que una victoria les da el pase rápido a cuartos, y que les sitúa séptimos en la Serie A, en mejor posición que cuando llegó el nuevo técnico.

No estarán en el verde hombres importantes en los esquemas de Xavi Hernández. Y no lo pondrá como excusa, pero lo cierto es que no ha podido recuperar a Ferran Torres, que Marcos Alonso todavía no está para ayudar y, en la peor de las noticias, perdió recientemente a dos de sus titulares en la medular; Frenkie de Jong y Pedri. Bajas que se suman a las de Gavi y Balde.

Quedan 90 minutos, si no más, para resolver esta eliminatoria que es importante para ambos clubes. De hecho, en el Nápoles, su presidente, Aurelio De Laurentiis, prepara una prima millonaria para sus jugadores si ganan al Barça y logran estar en el siguiente Mundial de Clubes. En el Barça, lo dicho; ganar es prestigio y dinero necesario. El Barça debe hacer de Montjuïc un fortín, seguir dejando su portería intacta y estar más fino que en la ida para que Montjuïc sea una fiesta completa. Llega la primera 'final' de 'Champions' en cuatro años.

Arsenal - Oporto (21:00 horas)

Si algo ha demostrado el Arsenal en sus últimos cuatro compromisos como local ha sido su efectividad goleadora. Los de Arteta han conseguido marcar 14 goles en dichos encuentros, es decir, una media de más de 3 tantos por encuentro. Además, en los tres partidos de 'Champions' que han jugado como locales en la presente temporada, los de Arteta han logrado tres victorias con un balance de 12 goles a favor y ninguno en contra, y en todos ellos consiguieron un resultado que este martes les daría la clasificación.

Let's bring that electric atmosphere tomorrow, Gooners! ?? — Arsenal (@Arsenal) March 11, 2024

Enfrente estará un Oporto que se encuentra lanzado en sus últimos seis partidos, en los que ha conseguido cinco victorias y un empate. Además, algunas de mérito como la del Arsenal o la goleada por 5-0 ante uno de sus máximos rivales históricos, el Benfica. Resultados que dictan mucho del inicio irregular de temporada que hace que se encuentren a siete puntos del Sporting de Portugal, líder de la liga portuguesa.

Pese a que los precedentes dan cierto favoritismo al Arsenal pese a estar por debajo en la eliminatoria, el equipo de Arteta debe realizar un partido mucho más fluido con balón que el de la ida, en el que apenas contó con ocasiones de gol. El equipo londinense no remató ni una sola vez entre los tres palos, a pesar llevar el peso del partido casi en todo momento, por lo que el buen hacer Havertz y Saka, autores de 10 goles entre ambos en los últimos seis partidos, será decisivo en la resolución de la eliminatoria.

