Estos son los diez equipos del fútbol modesto que se han clasificado para la Copa del Rey

El Negreira gallego y el Los Garres murciano remontaron este sábado ante el Textil Escudo cántabro y el Manises valenciano para meterse en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la tendrán como rivales, al igual que los otro ocho clasificados, a equipos de Primera División y cuyos nombres conocerán en el sorteo de este lunes.

También acceden a la primera eliminatoria Puerto de Vega, Getxo, Atlètic Sant Just, Sant Jordi, Yuncos, Palma del Río, Maracena e Inter de Valdemoro.

El Negreira y el Los Garres golearon 4-0 a sus respectivos rivales para superar la ronda previa. El Textil Escudo se impuso en la ida por 2-1, mientras que el Manises se adelantó 2-0.

Esos diez equipos se medirán a equipos de Primera División, pero manteniendo unos criterios de proximidad geográfica introducidos como novedad en esta edición.

Un total de 112 equipos conocerán este lunes sus emparejamientos para la primera eliminatoria de la Copa del Rey en el sorteo que se celebrará en la Ciudad del Fútbol a partir de las 13:00 CET.

Los criterios de proximidad supondrán dividir la geografía española en cuatro grupos diferentes y sortear los emparejamientos grupo a grupo hasta completar los 56 duelos previstos para una primera eliminatoria a disputar entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre, informa la RFEF.

Además de la proximidad, el otro criterio que impera en el sorteo es el de emparejar a los equipos de inferior categoría frente a los de superior, estableciéndose así eliminatorias a partido único en los que el conjunto de inferior división ejercerá siempre como local, agrega el organismo.

Los cuatro conjuntos participantes en la Supercopa de España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club, quedan exentos de esta ronda de la que forman parte 112 equipos: 16 de Primera, 21 de Segunda y Primera RFEF, 29 de Segunda RFEF, 11 de Tercera RFEF, 4 de Copa Federación y los 10 de la categorías territoriales procedentes de la previa resuelta este sábado.