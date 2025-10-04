'Manita' del Granada para conseguir la segunda victoria de la temporada

El Granada sumó sus primeros puntos de la temporada en casa y salió de los puestos de descenso al superar este sábado con claridad en el Nuevo Los Cármenes por 5-2 a la Real Sociedad B, que acumula cuatro derrotas seguidas a domicilio y es el nuevo farolillo rojo de la categoría, puesto en el que hasta ahora estaba el equipo andaluz.

La eficacia del Granada ante una flojísima defensa donostiarra provocó que el partido quedara sentenciado en media hora, que es lo que tardó el equipo local en marcar sus cinco goles, que incluso pudieron ser más si Jorge Pascual llega a estar tan acertado como sus compañeros.

El senegalés Souleyman Faye firmó dos dianas tras sendos pases de Álex Sola, que se sumó a la fiesta con un tanto, completando la ‘manita’ Rubén Alcaraz y el ghanés Oscar Nassei con potentes disparos desde fuera del área.

La Real Sociedad B, que siempre intentó jugar el balón, poco pudo hacer ante el aluvión rojiblanco, aunque en la recta final de la primera parte redujo diferencias en el marcador con un gol de Gorka Carrera.

El filial donostiarra salió en el segundo tiempo decidido a tener opciones en el partido, con Mikel Rodríguez marcando muy pronto el 5-2 y con un par de posibilidades más de gol con manos blandas de Luca Zidane.

El Granada, que suma dos victorias seguidas tras no ganar en las seis primeras jornadas, frenó el ímpetu realista y vivió de las rentas hasta el final, teniendo incluso alguna ocasión más para haber logrado un triunfo más amplio.

FICHA DEL PARTIDO:

5.- Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús (Loic Williams, m.79), Oscar, Manu Lama, Diallo (Hormigo, m.46); Rubén Alcaraz (Trigueros, m.54), Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye (Arnaiz, m.54) y Pascual (Bouldini, m.75).

2.- Real Sociedad B: Fraga; Dadie (Lebarbier, m.46), Peru Rodríguez, Balda, Agote (Garro, m.46); Gorosabel, Carbonell, Mikel Rodríguez (Marchal, m.77), Ochieng (Díaz, m.46); Carrera y Orobengoa (Mariezkurrena, m.57).

Goles: 1-0, m.3: Faye. 2-0, m.8: Faye. 3-0, m.11: Rubén Alcaraz. 4-0, m.22: Álex Sola. 5-0, m.30: Oscar. 5-1, m.43: Carrera. 5-2, m.50: Mikel Rodríguez.

Árbitro: Miguel González (Comité Asturiano). Mostró cartulina amarilla a los locales Diallo (m.42) y Pau Casadesús (m.60), y a los visitantes Agote (m.29), Ochieng (m.38), Carbonell (m.65) y Gorosabel (m.86).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.851 espectadores, cifra oficial.