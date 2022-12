Sigue este viernes en Tiempo de Juego desde las 15:00h con el Croacia-Brasil y el Países Bajos-Argentina

El poderío ofensivo de Brasil ante la resistencia croata. Países Bajos y Argentina se juegan su sueño en un clásico mundial. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño desde las 15:00 horas, en COPE.

CROACIA - BRASIL (16:00 horas)

Mateu Lahoz dirigirá el Países Bajos-Argentina El colegiado español dirigió los partidos Qatar-Senegal e Irán-Estados Unidos en la fase de grupos del Mundial. 07 dic 2022 - 22:26

La selección brasileña buscará ante Croacia sacar el billete a semifinales del Mundial de Qatar, fiando sus fuertes opciones a su fútbol alegre y vertical, con una fase de ataque que 'intimida', mientras que los europeos apelarán a su combativo carácter para prolongar su hazaña y repetir el éxito de hace cuatro años.

La gran duda en ambos equipos de cara a su once titular está en el lateral izquierdo. Alex Sandro parece recuperado de sus molestias musculares y su presencia de inicio dependerá de lo que Tite quiera arriesgar con él. Si no juega, lo hará Danilo a pierna cambiada y Militao volverá a actuar de lateral derecho.



Una situación que se da también en Croacia. Zlatko Dalic recupera para el choque ante Brasil a Borna Sosa, que ha superado el virus que le ha afectado en los últimos días y que le apartó del choque frente a Japón. Sin embargo, y aunque ha sido un fijo en las últimas alineaciones, es posible que Dalic no le sitúe de inicio en el partido de cuartos de final y que mantenga la línea defensiva que salió airosa frente a Japón.





Ciudad de la Educación.





PAÍSES BAJOS - ARGENTINA (20:00 horas)

Países Bajos y Argentina se ven las caras con una plaza en las semifinales del Mundial de Qatar en juego, un duelo al que los neerlandeses llegan sin presión y sin nada que perder con un equipo sin un claro referente, mientras que la 'Albiceleste' tendrá el peso de toda una nación y volverá a encomendarse a Leo Messi y su última oportunidad de levantar el trofeo para seguir con su aventura mundialista.

Llega Argentina plagada de contratiempos físicos. Una contractura de Rodrigo de Paul es el último percance con el que se ha encontrado Lionel Scaloni que ha estado pendiente de la recuperación de Ángel Di María, también con dolencias musculares sufridas en el partido contra Polonia de la fase de grupos y de Alejandro Papu Gómez, que aún se recupera de un esguince de tobillo.

En Países Bajos la única ausencia por lesión es la de Sefan de Vrij. Louis Van Gaal, que lleva diecinueve partidos invicto, ya tiene a su disposición al central Matthijis De Ligt que ya tuvo algunos minutos en el encuentro de octavos de final contra Estados Unidos.









