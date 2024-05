El presunto maltratador del cine de León denuncia al boxeador Antonio Barrul

El pasado fin de semana, en un cine de León y durante la emisión de una película familiar, se vivió una situación desagradable entre dos hombres que ha dado la vuelta al mundo. Antonio Barrull, boxeador profesional, se vio envuelto en una polémica en la que en un vídeo se ve como reduce a un hombre que mostraba una conducta extremadamente violenta. El hombre reducido no cesa de faltar el respeto e insultar a Antonio y él por "un impulso" actúa contra este hombre.

Ahora, El Partidazo de COPE ha informado que el presunto maltratador ha denunciado a Antonio Barrul por la agresión cometida para intentar defender a la mujer y a su hija.

?? Noticia @partidazocope:



?? El presunto maltratador del cine de León ha denunciado al boxeador Antonio Barrul



?? El deportista intentó defender a la mujer del denunciante que estaba siendo acosada públicamente por su propio marido



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/6J06rtdwIv — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 8, 2024

La situación previa a este hecho no se visualiza en el vídeo, pero por lo relatado por Antonio hemos podido conocer que este hombre agredió a su mujer y a una niña que no tenía nada que ver con él: "Él ya entró de forma violenta con su pareja y su niño", aseguró el boxeador. También ha asegurado que "no podía dejar esta situación por alto" y que le pidió reiteradamente al hombre que abandonase el cine: "Yo bajo y lo que quiero es que se marche, pero me sigue insultando y provocando".

Cuando Antonio está abajo, el hombre sigue increpándole e insultándole de manera muy agresiva. En este momento, el boxeador "sintió un impulso" que no pudo controlar y se abalanzó sobre el hombre para reducirle: "Alguien me tendría que haber frenado antes. En esta situación no te das cuenta", afirmó Antonio. El boxeador ha asegurado que ver las imágenes le causa "vergüenza" y que no se siente orgulloso de que los niños vean estas imágenes, pero también ha sentenciado que si un hombre ayudase a su mujer o a su hermana de las agresiones de otro hombre, él le apoyaría. También ha confirmado que su Federación le apoya al 100%.